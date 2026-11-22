JawaPos.com - DANZA meluncurkan New D9 Premium dan memperkenalkan SUV flagship B8 di ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026.

President Director PT BYD Motor Indonesia Mr. Eagle Zhao mengatakan, kehadiran kedua model tersebut menyasar kebutuhan konsumen premium yang semakin beragam.

“Melalui kehadiran New D9 Premium, kami ingin membawa standar kenyamanan MPV listrik mewah ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Eagle Zhao.

Dia menjelaskan, New D9 Premium melanjutkan perjalanan D9 yang telah hadir di Indonesia sejak 2025. Sementara itu, B8 diperkenalkan sebagai SUV flagship yang menawarkan perpaduan teknologi elektrifikasi dan kemampuan melintasi berbagai medan.

New D9 Premium sendiri menjadi varian tertinggi dalam keluarga New D9 yang telah dirakit secara lokal di Indonesia. Model ini mengandalkan sistem penggerak All-Wheel Drive (AWD) dengan tenaga maksimal 410 kW dan torsi puncak 445 Nm.

Mobil tersebut menggunakan Second-Generation Blade Battery dengan jarak tempuh hingga 650 kilometer berdasarkan pengujian NEDC.

New D9 Premium juga kompatibel dengan teknologi FLASH Charging. Teknologi ini diklaim mampu mengisi daya dari 10 persen hingga 70 persen dalam waktu sekitar lima menit. Pengisian hingga 97 persen atau full SOC membutuhkan waktu sekitar sembilan menit.

Dari sisi interior, seluruh kursi menggunakan material Nappa Leather yang dipadukan plafon berbahan suede. Kenyamanan penumpang baris kedua didukung Air SPA Zero Gravity Seat dengan fitur ventilasi, pemanas, extension leg rest, serta pijat 16 titik.

Setiap penumpang baris kedua juga mendapatkan layar hiburan berukuran 12,8 inci. Fitur tersebut memungkinkan masing-masing penumpang mengatur hiburan secara mandiri.

Sementara itu, pengemudi mendapatkan W-HUD berukuran 12 inci, kaca spion tengah berbasis kamera, serta spion luar dengan fitur peredup silau otomatis.

New D9 Premium juga dilengkapi Intelligent Sensor Dynamic Welcome Headlights yang menghadirkan pencahayaan penyambutan ketika pemilik mendekati kendaraan.

Untuk pilihan warna, DANZA menyediakan Arctic White, Cosmos Black, Whale Sea Blue, dan Starry Night Grey. Pilihan warna interiornya terdiri atas Black dan Brown.

New D9 Premium dipasarkan dengan harga Rp 1,2 miliar berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Selain New D9 Premium, DANZA memperkenalkan B8 sebagai SUV flagship dengan teknologi Dual Mode Off-road.

Mobil sepanjang 5,2 meter ini juga sudah membuka pemesanan awal selama GAW 2026.

"B8 menggabungkan mesin 2.0L Turbo dengan sistem elektrifikasi yang menghasilkan tenaga gabungan 450 kW dan torsi 760 Nm," terang dia.

Dengan kombinasi tersebut, B8 diklaim mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 kilometer per jam dalam waktu 4,8 detik.

Kemampuan melintasi berbagai medan didukung DiSus-P Intelligent Body Hydraulic Control System. Teknologi suspensi hidrolik ini memungkinkan pengaturan ketinggian kendaraan dengan jarak gerak suspensi hingga 140 mm.

B8 juga memiliki fitur Leopard Turn yang memungkinkan radius putar minimum 3,4 meter. Sementara itu, fitur Camping Leveling dapat menyesuaikan posisi kendaraan ketika parkir di permukaan yang tidak rata.

Untuk menghadapi berbagai kondisi jalan, tersedia pengunci diferensial depan dan belakang, 16 mode berkendara multi-medan, serta kemampuan menerjang genangan air hingga kedalaman 890 mm.

DANZA menawarkan B8 dalam dua konfigurasi. B8 Dynamic memiliki kapasitas tujuh penumpang, sedangkan B8 Premium menyediakan enam tempat duduk.

Keduanya dibekali 11 airbags, sistem audio premium Devialet dengan 18 speaker, Digital Rear-view Mirror, W-HUD, serta pengunci diferensial depan dan belakang.

Khusus B8 Premium, kabin menggunakan material Nappa Leather. Fitur kenyamanannya meliputi kursi pijat, ventilasi kursi, dan extended leg rest pada baris pertama dan kedua.

Varian ini juga mendapatkan memory seat di baris pertama serta layar kontrol multifungsi untuk penumpang belakang.

Khusus B8 Premium, kabin menggunakan material Nappa Leather. Fitur kenyamanannya meliputi kursi pijat, ventilasi kursi, dan extended leg rest pada baris pertama dan kedua.

Varian ini juga mendapatkan memory seat di baris pertama serta layar kontrol multifungsi untuk penumpang belakang.

Kapasitas bagasi B8 mencapai 1.130 liter ketika kursi baris ketiga dilipat. Untuk keselamatan, kedua varian menggunakan struktur baterai terintegrasi Cell-to-Chassis (CTC).

B8 Premium mendapatkan tambahan Night Vision System untuk membantu visibilitas saat berkendara dalam kondisi minim cahaya.