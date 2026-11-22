JawaPos.com - Beijing Automobile Works (BAW) meluncurkan M8, MPV listrik berkapasitas hingga sembilan penumpang, dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD, Tangerang.

Mengusung slogan Everyone Is VIP, BAW M8 menawarkan kabin berukuran besar dengan pilihan konfigurasi tujuh dan sembilan penumpang. Kendaraan ini dipasarkan dalam tiga varian dengan harga mulai Rp 699 juta.

“Melalui BAW M8, kami ingin menghadirkan pengalaman mobilitas premium yang dapat dinikmati oleh setiap penumpang,” ujar Du Richard, Vice General Manager of Weiqiao Smart Auto International Co., Ltd.

BAW M8 tersedia dalam tiga pilihan. Varian Premium 7-Seater dibanderol Rp 699 juta, Premium 9-Seater Rp 729 juta, dan Flagship 7-Seater Rp 749 juta. Seluruh harga berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Sales Director PT BAW Automobile Trading Indonesia Bernie Sutarman mengatakan, ketiga varian tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda.

"Melalui tiga pilihan varian, kami ingin memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam memilih kendaraan sesuai kebutuhan mobilitas mereka,” kata Bernie.

Dari sisi dimensi, BAW M8 memiliki panjang 5.317 mm dengan jarak sumbu roda 3.200 mm. Desain eksteriornya menggunakan Sunset Glow Headlights dan Galaxy Sequential Taillights. Sementara interior mengusung konsep Clean Luxury Cabin dengan layar tengah model floating display.

Kapasitas Sembilan Penumpang dan Fitur Kenyamanan Varian Premium 9-Seater menjadi salah satu daya tarik BAW M8. Konfigurasi tersebut memberikan kapasitas lebih besar untuk kebutuhan perjalanan keluarga maupun penggunaan profesional.

Fasilitas di dalam kabin meliputi jok berlapis kulit, layar instrumen digital 10,25 inci, layar sentuh tengah 14,6 inci, serta sistem audio delapan speaker.

Tersedia pula sembilan port USB, pengisian daya nirkabel 50W, Smart Key, Keyless Entry, dan Push-Button Start. Untuk fitur keselamatan, varian ini dibekali kamera belakang, Cruise Control, serta Lane Departure Warning (LDW).

BAW M8 juga memiliki teknologi Vehicle-to-Load (V2L) dengan daya hingga 3,3 kW. Fitur tersebut memungkinkan baterai kendaraan digunakan untuk menyuplai daya perangkat elektronik.

Sementara itu, varian Flagship 7-Seater menawarkan kelengkapan kenyamanan lebih tinggi. Kursi depan memiliki pengaturan elektrik, ventilasi, pemanas, dan lumbar support. Kursi pengemudi juga dilengkapi fungsi pijat.

Fasilitas lebih lengkap tersedia di baris kedua. Penumpang mendapatkan kursi dengan ventilasi, pemanas, fitur pijat, serta adjustable leg rest. BAW menyebut konfigurasi tersebut dirancang untuk memberikan kenyamanan seperti kursi kelas bisnis.

Varian tertinggi ini juga dilengkapi teknologi keselamatan Level 2 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Jarak Tempuh BAW M8 Capai 505 Kilometer Untuk sektor penggerak, BAW M8 menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berkapasitas 81 kWh. Sistem penggeraknya menggunakan Rear-Wheel Drive (RWD) atau roda belakang.

Berdasarkan pengujian standar China Light-Duty Vehicle Test Cycle (CLTC), BAW M8 diklaim mampu menempuh jarak hingga 505 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Pengisian baterai dari 30 persen hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 35 menit dalam kondisi pengisian yang sesuai.

Proses tersebut diklaim dapat menambahkan jarak tempuh hingga 252 kilometer.

Dari sisi konstruksi, BAW M8 menggunakan struktur bodi wrap-around cage-type dengan material berkekuatan tinggi.

Mereka menyebut 75 persen struktur bodinya menggunakan konstruksi high-rigidity, sementara 35 persen materialnya berupa submarine-grade high-strength steel.

Sistem baterainya juga telah melalui sejumlah pengujian, termasuk fire test, crush test, mechanical squeeze test, dan heating test.

BAW Siapkan Pengembangan Jaringan di Indonesia BAW sendiri merupakan produsen otomotif asal Tiongkok yang berdiri pada 1951. Perusahaan ini memiliki portofolio kendaraan yang mencakup segmen off-road, MPV, city car, kendaraan komersial, hingga kendaraan energi baru.

Di Indonesia, BAW berencana mengembangkan jaringan penjualan, menjajaki kerja sama perakitan lokal, serta memperluas layanan purnajual.

Untuk mendukung kepemilikan M8, BAW memberikan garansi kendaraan selama lima tahun atau 100.000 kilometer.

Garansi baterai dan motor listrik berlaku delapan tahun atau 200.000 kilometer.

Konsumen juga mendapatkan gratis biaya perawatan selama tiga tahun atau 60.000 kilometer.