JawaPos.com - Kia Sales Indonesia membawa 11 unit kendaraan ke Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, pada 20–29 November.

The all-new Carens EV menjadi salah satu model utama yang ditampilkan setelah resmi meluncur di Indonesia pada 11 November lalu.

VP Commercial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho mengatakan, keikutsertaan Kia di GAW 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat dan mencoba langsung Carens EV.

"Pengunjung bisa mengeksplorasi semua itu secara langsung, sekaligus mengenal pilihan kendaraan Kia lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Welly.

Mengusung tema Glow Up Your Family Ride, Carens EV merupakan MPV listrik produksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 80 persen. Mobil ini memadukan desain SUV dengan konfigurasi kabin tiga baris.

Kia menawarkan dua pilihan konfigurasi tempat duduk, yakni enam penumpang dengan captain seat dan tujuh penumpang. Dari sisi teknologi, Carens EV dilengkapi Dual Panoramic Display, Kia Connect dengan lebih dari 85 fitur pintar, serta Vehicle-to-Load (V2L).

Carens EV tersedia dengan dua pilihan baterai. Varian Air menggunakan baterai 42 kWh dengan jarak tempuh hingga 404 kilometer. Sementara varian Earth dibekali baterai 51,4 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 490 kilometer berdasarkan pengujian MIDC.

Khusus varian Earth, tersedia sejumlah fitur tambahan seperti panoramic sunroof, ventilated seats, BOSE premium sound system, dan ADAS Level 2.

Untuk pasar Indonesia, Kia memasarkan Carens EV dalam empat pilihan dengan harga OTR Jakarta sebagai berikut: Air 7 Seater: Rp 379 juta, Air Captain: Rp 389 juta, Earth 7 Seater: Rp 422 juta, dan Earth Captain: Rp 432 juta.

Kia memberikan gratis perawatan berkala hingga empat tahun, garansi kendaraan tiga tahun atau 100.000 kilometer, serta garansi baterai delapan tahun atau 160.000 kilometer.

Selain Carens EV, Kia menampilkan The all-new Seltos, The new Sonet, Kia Carnival, dan Kia EV9.

Total terdapat 11 unit kendaraan yang dipamerkan untuk memberikan pilihan bagi pengunjung, mulai dari compact SUV hingga MPV dan SUV listrik.

Pengunjung juga bisa mencoba lima model melalui fasilitas test drive, yakni Carens EV, Kia EV9, The all-new Carens, The all-new Seltos, dan The new Sonet.

"Kami ingin pengunjung punya kesempatan untuk mengenal kendaraan Kia secara lebih dekat sebelum menentukan pilihan," kata Welly.

Selama GAW 2026, Kia juga menawarkan sejumlah promo pembelian. Di antaranya voucher listrik Rp 5 juta untuk 240 pelanggan pertama, wall charger gratis bagi 240 pelanggan pertama, voucher BBM hingga Rp 11 juta, Samsung Galaxy Tab A11+ gratis, serta cashback hingga Rp 15 juta.

Untuk layanan purna jual, Kia memberikan gratis biaya jasa perawatan berkala hingga empat tahun serta garansi kendaraan tujuh tahun atau 200.000 kilometer untuk The all-new Seltos, The all-new Carens, dan The new Sonet.

Sementara itu, Kia Carnival dan EV9 GT-Line mendapatkan garansi kendaraan lima tahun atau 150.000 kilometer. Kia juga menyediakan garansi suku cadang selama 12 bulan atau 20.000 kilometer.

Khusus kendaraan listrik dan hybrid, tersedia garansi baterai delapan tahun atau 160.000 kilometer.

Welly mengatakan, berbagai fasilitas tersebut diharapkan membantu konsumen mempertimbangkan kendaraan sesuai kebutuhan dan anggaran.