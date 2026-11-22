JawaPos.com - VinFast menghadirkan empat model mobil listrik di Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026.

CEO VinFast Indonesia Arunodoy Das mengatakan, Indonesia menjadi salah satu pasar utama dalam strategi pengembangan global perusahaan. VinFast ingin menghadirkan kendaraan listrik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen sekaligus didukung ekosistem kepemilikan yang lengkap.

"Ambisi kami tidak hanya menghadirkan kendaraan listrik modern, tetapi juga membangun ekosistem yang komprehensif untuk memberikan rasa tenang sepanjang perjalanan kepemilikan kendaraan," ujar Arunodoy.

Dalam GAW 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada 21–29 November, VinFast memamerkan VF 3, VF 6, VF 7, dan Limo Green.

Keempat model tersebut menyasar segmen konsumen berbeda. VF 3 merupakan mobil listrik berukuran kompak untuk mobilitas perkotaan. Sementara VF 6 dan VF 7 menyasar konsumen yang membutuhkan SUV listrik untuk penggunaan pribadi maupun keluarga.

Adapun Limo Green merupakan MPV listrik yang ditujukan untuk kebutuhan mobilitas keluarga dan sektor transportasi komersial.

Selama pameran, VinFast menawarkan tambahan potongan harga tunai hingga Rp 5 juta untuk model tertentu.

Tawarkan Pengisian Daya Gratis hingga 2029 VinFast turut menawarkan program kepemilikan kendaraan listrik bertajuk Drive Now Free. Program ini mencakup lima pilar, yakni Zero Operating Cost, Battery Peace of Mind, Ownership Confidence, Service Confidence, dan Business Confidence.

Salah satu keuntungan yang ditawarkan adalah fasilitas pengisian daya gratis di stasiun yang dikembangkan dan dioperasikan V-GREEN hingga 31 Maret 2029.

Selain itu, VinFast memberikan garansi baterai seumur hidup serta jaminan nilai pembelian kembali kendaraan hingga 80 persen.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian kepada konsumen terkait biaya operasional dan nilai kendaraan dalam jangka panjang.

Arunodoy mengatakan, dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menjadikan kendaraan listrik sebagai pilihan mobilitas yang lebih praktis.

"Melalui program Drive Now Free serta investasi jangka panjang di bidang manufaktur, infrastruktur pengisian daya, dan layanan purnajual, VinFast terus menghadirkan solusi mobilitas yang praktis bagi konsumen Indonesia," katanya.

Sementara itu, di Indonesia, VinFast telah mengembangkan bisnisnya melalui perluasan portofolio produk, jaringan distribusi, layanan purnajual, dan infrastruktur pengisian daya.