JawaPos.com - Ecat International bersama Pasar MGK Indonesia mempertemukan produsen suku cadang otomotif asal Tiongkok dengan distributor dan pelaku bisnis aftermarket Indonesia. Pertemuan pertukaran sumber daya industri tersebut digelar di Jakarta pada 27 Oktober 2026 untuk membuka peluang kerja sama perdagangan lintas negara.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses produsen Tiongkok ke pasar otomotif Indonesia. Melalui pertemuan langsung, kedua pihak membahas kebutuhan pasar, peluang pembelian produk, jaringan distribusi, hingga karakteristik persaingan industri aftermarket nasional.

Sejumlah perusahaan aftermarket otomotif asal Tiongkok bertemu dengan pedagang dan distributor lokal. Pembahasan tidak hanya mencakup penawaran produk, tetapi juga kebutuhan bisnis yang lebih spesifik, termasuk standar kualitas, harga, ketersediaan barang, dan mekanisme pasokan.

Bagi produsen yang ingin masuk ke pasar Indonesia, pemahaman terhadap karakter konsumen dan pola distribusi menjadi faktor penting. Produk yang kompetitif di negara asal belum tentu memiliki tingkat penerimaan serupa di Indonesia.

Di sisi lain, distributor lokal membutuhkan pemasok yang mampu menjaga konsistensi kualitas, kepastian ketersediaan produk, harga kompetitif, serta kelancaran pengiriman. Dukungan purnajual dan komunikasi jangka panjang juga menjadi pertimbangan dalam menentukan mitra bisnis.

Melalui forum tersebut, Ecat International membuka kesempatan bagi perusahaan Tiongkok untuk memperkenalkan lini produk dan menjajaki kerja sama dengan pelaku usaha lokal. Produk yang dibahas mencakup suku cadang mobil dan sepeda motor, produk perawatan kendaraan, paint protection film (PPF), hingga aksesori dan komponen modifikasi otomotif.

Perluas Jaringan Distribusi Otomotif Pemilihan Pasar MGK sebagai mitra kegiatan didasarkan pada posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan suku cadang dan perlengkapan otomotif di Jakarta. Kawasan tersebut menjadi tempat berkumpulnya pedagang, distributor, serta berbagai pelaku usaha di sektor otomotif.

Melalui lingkungan perdagangan tersebut, perusahaan asal Tiongkok dapat mengenali dinamika pasar secara langsung. Mereka juga berkesempatan memahami kebutuhan konsumen melalui pengalaman pedagang dan distributor yang berhadapan langsung dengan pelanggan.

Sinergi Ecat International dan MGK diharapkan memperpendek jarak komunikasi antara produsen dan jaringan perdagangan lokal. Produsen yang ingin memasuki pasar Indonesia dapat memperoleh gambaran mengenai jalur pemasaran, preferensi produk, serta mekanisme pasokan.

Sebaliknya, pedagang lokal memiliki kesempatan mengenal lebih banyak produsen dan alternatif sumber produk. Dengan begitu, mereka dapat memperluas pilihan barang sekaligus mengembangkan portofolio bisnis.

Pertemuan tersebut juga dilanjutkan dengan makan malam bersama untuk memperkuat hubungan antarpelaku usaha. Suasana informal itu dimanfaatkan peserta untuk bertukar pengalaman, memperluas jaringan profesional, dan membahas peluang kolaborasi lanjutan.

Dalam industri aftermarket otomotif, hubungan bisnis kerap berkembang melalui komunikasi langsung. Perkenalan antarpelaku usaha dapat berlanjut ke pembahasan spesifikasi produk, negosiasi harga, kesepakatan distribusi, hingga realisasi transaksi.

Bagi Ecat International, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan industri aftermarket Tiongkok dan Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mengenali kebutuhan masing-masing pihak, mengidentifikasi calon mitra, serta membangun komunikasi bisnis jangka panjang.

Persiapan Menuju CIAAF Indonesia 2026 Pertemuan dengan MGK juga menjadi bagian dari persiapan menuju CIAAF Indonesia 2026, Pameran Suku Cadang Otomotif dan Sepeda Motor. Pameran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12–14 Desember 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

Menjelang penyelenggaraan pameran, Ecat International terus melakukan kunjungan pasar dan membangun komunikasi dengan berbagai pelaku industri lokal. Langkah ini ditujukan agar perusahaan peserta asal Tiongkok tidak hanya datang untuk memperkenalkan produk, tetapi juga memiliki pemahaman awal mengenai kebutuhan pasar Indonesia.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Ecat International dan MGK berupaya memperkuat konektivitas bisnis otomotif antara kedua negara. Kolaborasi ini diharapkan membuka akses produsen suku cadang dan aksesori kendaraan asal Tiongkok ke jaringan distribusi Indonesia, sekaligus memberi lebih banyak pilihan produk bagi pedagang lokal.