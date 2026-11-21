JawaPos.com – Ford RMA Indonesia memamerkan Ford Ranger Midnight Rebel di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

Pikap edisi khusus ini tampil dengan sejumlah aksesori tambahan yang membuat desainnya terlihat lebih agresif dan tangguh.

Mengusung tema "Ready. Set. Ford.", Ranger Midnight Rebel menjadi salah satu model yang ditampilkan Ford selama pameran pada 20–29 November 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Mengambil konsep "Make Your Own Way", model ini ditujukan bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan dengan tampilan lebih personal.

Pada bagian eksterior, Ford Ranger Midnight Rebel dilengkapi sejumlah aksesori dari Hamer. Di antaranya bullbar, sport bar, Ford grille, rear cover, underbody protection, dan fender flares.

Aksesori tersebut tidak hanya mengubah tampilan, tetapi juga memiliki fungsi pendukung. Bullbar memberikan perlindungan tambahan pada bagian depan, sedangkan underbody protection melindungi bagian bawah kendaraan saat melintasi medan yang menantang.

Ford juga menggunakan ban All-Terrain (A/T) untuk mendukung traksi di berbagai kondisi permukaan jalan.

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Ford Ranger Midnight Rebel dipasarkan dengan harga Rp789 juta (OTR Jakarta).

Regional Director RMA Indonesia Scott McCormack mengatakan, kehadiran model ini menjadi bagian dari upaya Ford menghadirkan pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen.

"Melalui Ford Ranger Midnight Rebel, kami ingin mempresentasikan semangat Make Your Own Way, yaitu keberanian untuk menentukan pilihan dan menciptakan perjalanan dengan karakter masing-masing," ujar Scott.

Didukung 35 Dealer di Indonesia

Selain menghadirkan produk, Ford RMA Indonesia juga memperkuat layanan purnajual melalui jaringan 35 dealer yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Jaringan tersebut menyediakan layanan penjualan, servis, dan suku cadang. Ford juga memiliki Emergency Roadside Assistance (ERA) 24 jam untuk memberikan bantuan kepada pelanggan ketika mengalami kondisi darurat di perjalanan.

Selain itu, tersedia Ford 360 Care Inclusive Service Package (ISP) yang mencakup jasa servis dan suku cadang untuk perawatan berkala hingga tiga tahun atau 60.000 kilometer, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu.

Scott mengatakan, dukungan purnajual menjadi bagian dari layanan Ford selama masa kepemilikan kendaraan.

Selama pameran, Ford juga menyediakan sejumlah program penawaran bagi konsumen. Program tersebut meliputi special deals hingga Rp100 juta dan lucky dip hingga Rp50 juta, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pengunjung dapat melihat Ford Ranger Midnight Rebel di booth Ford, Hall 1C, ICE BSD City. Selain itu, terdapat beberapa model lain yang dipamerkan, seperti Everest Platinum, Everest Sport, dan Ranger Raptor.

Ford juga mengikuti rangkaian GAW 2026 di tujuh kota lainnya pada 25–29 November 2026, yakni Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Makassar, Medan, dan Balikpapan.