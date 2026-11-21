JawaPos.com – Jeep Indonesia menghadirkan Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute di ajang GAIKINDO Jakarta Auto Week (GAW) 2026. SUV modifikasi khusus ini terinspirasi dari karakter Doctor Doom dalam film Marvel Studios' Avengers: Doomsday.

Mobil tersebut dipamerkan di booth Jeep, Hall 3 area 3F, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 20–29 November 2026.

Kehadiran Wrangler Doomsday Tribute merupakan bagian dari kolaborasi global Jeep dan Marvel untuk menyambut penayangan film Avengers: Doomsday di Indonesia pada 16 Desember 2026.

Model ini bukan untuk dijual. Jeep menghadirkannya sebagai display vehicle untuk memperlihatkan perpaduan desain Wrangler dengan karakter Doctor Doom dari Marvel Universe.

Chief Operating Officer (COO) Jeep Indonesia Ario Soerjo mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi cara untuk mengeksplorasi identitas Jeep melalui pendekatan desain yang berbeda.

"Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Doomsday Tribute menjadi representasi kreativitas dalam menerjemahkan karakter Doctor Doom ke dalam detail desain kendaraan, tanpa menghilangkan DNA Jeep Wrangler," ujar Ario.

Detail Modifikasi Jeep Wrangler Doctor Doom Mengusung tema Doctor Doom, Wrangler ini mendapat sejumlah perubahan pada bagian eksterior dan interior.

Bagian eksterior didominasi aksen warna hijau. Terdapat pula Doomsday Lettering pada bodi, empat emblem khusus, serta pelek modifikasi yang dilengkapi Dr. Doom Silhouette Wheel Cap dengan gambar siluet Doctor Doom.

Baca Juga:Mitsubishi Bawa New Xforce Lunar Blue dan Pajero Sport Terbaru ke GAW 2026

Identitas karakter Marvel juga terlihat pada kap mesin melalui Doom Sketch atau ilustrasi Doctor Doom.

Sementara bagian ban cadangan belakang menggunakan Latverian Wheel Cover yang terinspirasi dari negara fiktif Latveria.

Pada bagian kabin, Jeep memasang Doom Shifter Knob dengan desain khusus pada konsol tengah. Emblem Jeep dan Marvel juga disematkan di bawah tuas transmisi serta sisi penumpang pada dashboard.

Bagian jok menggunakan Doom Leather Seat dengan kombinasi warna yang disesuaikan dengan tema Doctor Doom.

Berbagai ubahan tersebut memberikan tampilan berbeda pada Wrangler Rubicon, tetapi tetap mempertahankan karakter desain khas Jeep.

Jeep Wrangler 85th Anniversary Dijual Rp 2,49 Miliar Selain Wrangler Doctor Doom, Jeep Indonesia juga memamerkan Wrangler 85th Anniversary berwarna putih.

Model ini dihadirkan untuk memperingati 85 tahun perjalanan Jeep. Edisi khusus tersebut mendapat sejumlah sentuhan desain bernuansa heritage, terutama pada bagian interior.

Dua model baru yang dihadirkan Jeep Indonesia di ajang GAW 2026. (Dony/JawaPos.com)

Beberapa detailnya meliputi Tartan Seat Inserts, Plaid Dashboard Cover, dan Brown Contrast Stitching. Identitas edisi khusus juga diperkuat melalui 85th Anniversary Medallion dan 85th Anniversary Metal Plaque.

Jeep Wrangler 85th Anniversary dipasarkan secara terbatas di Indonesia sebanyak 17 unit. Jumlah tersebut terdiri dari enam unit warna Black, lima unit Bright White, dan enam unit Granite.

Untuk harganya, model edisi khusus ini ditawarkan sebesar Rp 2,499 miliar.