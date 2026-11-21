JawaPos.com – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan beragam sepeda motor dan teknologi terbaru dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Honda Super Cub C125 yang mendapat penyegaran melalui tiga pilihan warna baru.

Pameran IMOS 2026 berlangsung pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten. Honda menempati booth di Hall 10 dengan mengusung tema "Terima Kasih Selalu Satu Hati".

Salah satu model yang menjadi perhatian adalah Honda Super Cub C125 di zona Lifestyle.

Motor bergaya klasik ini tetap mempertahankan desain retro ikonik, tetapi kini hadir dengan tiga pilihan warna, yakni Premium Silver Metallic, Matte Axis Grey Metallic, dan Pearl Smoky Grey.

Penyegaran warna tersebut memberikan pilihan tampilan baru bagi konsumen yang menyukai sepeda motor bergaya klasik dengan sentuhan modern.

Marketing Director AHM Octavianus Dwi mengatakan, keikutsertaan Honda dalam IMOS 2026 merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan pilihan mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Sepeda motor Honda telah menjadi bagian dari berbagai aktivitas, perjalanan, dan mimpi masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Melalui IMOS 2026, kami ingin menghadirkan beragam pilihan sepeda motor Honda untuk menjadi solusi mobilitas produktif sehari-hari penggunanya sekaligus memberikan pengalaman yang menyenangkan," ujar Octavianus.

Ia menambahkan, AHM juga terus mengembangkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan masa depan mobilitas.

Pengembangan teknologi efisiensi bahan bakar, persiapan pemanfaatan bioetanol, serta kehadiran sepeda motor listrik menjadi bagian dari langkah perusahaan menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan.

AHM juga menyediakan area test ride bagi pengunjung yang ingin mencoba langsung sepeda motor Honda.

Tiga model yang disiapkan untuk kegiatan tersebut adalah Honda ADV160 RoadSync, Honda PCX160 RoadSync, dan Honda Vario Evo 160.

Melalui fasilitas ini, pengunjung dapat merasakan langsung karakter berkendara dan fitur yang ditawarkan masing-masing model.