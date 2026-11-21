JawaPos.com – Kia Sales Indonesia membawa The All-New Carens EV sebagai salah satu model utama dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026. Mobil listrik berkonfigurasi tiga baris tersebut sebelumnya resmi diluncurkan di Indonesia pada 11 November 2026.

Dalam pameran yang berlangsung pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Kia menampilkan total 11 unit kendaraan dari berbagai segmen.

Pengunjung juga dapat mencoba langsung sejumlah model melalui fasilitas test drive.

VP Commercial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho mengatakan, GAW 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat Carens EV dan jajaran kendaraan Kia lainnya.

"Konsumen memiliki berbagai pertimbangan dalam memilih kendaraan keluarga, mulai dari kapasitas kabin, kenyamanan, fitur, hingga pengalaman berkendara," ujarnya.

Carens EV Tersedia dalam Pilihan 6 dan 7 Penumpang The All-New Carens EV merupakan MPV listrik yang diproduksi secara lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 80 persen.

Kia menyediakan dua pilihan konfigurasi kabin, yakni enam penumpang dengan captain seat dan tujuh penumpang.

Dibekali Dual Panoramic Display, Kia Connect dengan lebih dari 85 fitur pintar, serta Vehicle-to-Load (V2L) yang memungkinkan baterai kendaraan digunakan untuk menyuplai listrik ke perangkat elektronik.

Kia menawarkan dua pilihan baterai. Varian Air menggunakan baterai 42 kWh dengan jarak tempuh hingga 404 kilometer, sedangkan varian Earth dibekali baterai 51,4 kWh dengan jarak tempuh hingga 490 kilometer.

Kedua angka tersebut berdasarkan pengujian MIDC.

Khusus varian Earth, tersedia sejumlah fitur tambahan seperti panoramic sunroof, ventilated seats, BOSE Premium Sound System, dan teknologi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Level 2.

Untuk pasar Indonesia, Carens EV ditawarkan dalam empat pilihan yaitu varian Air 7-Seater Rp379 juta, Air Captain: Rp389 juta, Earth 7-Seater Rp422 juta dan varian Earth Captain: Rp432 juta.

Dari sisi purna jual, Kia memberikan gratis perawatan berkala hingga empat tahun, garansi kendaraan tiga tahun atau 100.000 kilometer, serta garansi baterai delapan tahun atau 160.000 kilometer.

Kia Pajang 11 Mobil dan Sediakan Test Drive Selain Carens EV, Kia juga membawa sejumlah model lain ke GAW 2026. Total 11 unit display mencakup The All-New Carens, The All-New Seltos, The New Sonet, Kia Carnival, dan Kia EV9.

Model-model tersebut mewakili beberapa segmen, mulai dari SUV kompak, MPV keluarga, hingga SUV listrik.

Pengunjung juga dapat mencoba lima model melalui fasilitas test drive, yakni Carens EV, Kia EV9, The All-New Carens, The All-New Seltos, dan The New Sonet.

Ada Aktivitas V2L hingga Photo Corner Hearts2Hearts Kia turut menyiapkan sejumlah aktivitas interaktif di area pameran.

Salah satunya Kia Plug & Treat yang memperlihatkan penggunaan teknologi Vehicle-to-Load (V2L) pada Carens EV untuk mengoperasikan perangkat elektronik, termasuk mesin pembuat popcorn.

Ada pula Kia Connect Corner untuk mencoba fitur konektivitas kendaraan melalui smartphone dan Kia Virtual Showroom yang memungkinkan pengunjung melihat pilihan model, fitur, serta warna kendaraan secara digital.