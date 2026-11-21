JawaPos.com - Daihatsu menggelar berbagai kegiatan bersama pelanggan dan komunitas otomotif dalam rangkaian Kumpul Sahabat Makassar.

Memasuki hari keempat penyelenggaraan di Trans Studio Mal (TSM) Makassar, Sabtu (21/11), acara tersebut diramaikan beragam aktivitas komunitas, sosialisasi tertib lalu lintas, hingga hiburan musik.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Rokky Irvayandi membuka secara resmi rangkaian kegiatan tersebut.

Menurutnya, Makassar merupakan salah satu pasar penting bagi Daihatsu di kawasan Indonesia Timur.

“Makassar selalu memiliki energi luar biasa dan menjadi salah satu pasar terpenting bagi Daihatsu di kawasan Indonesia Timur. Melalui Kumpul Sahabat, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia solusi mobilitas, tetapi juga sebagai bagian dari kebahagiaan keluarga dan komunitas,” ujar Rokky Irvayandi di sela-sela acara, Sabtu (21/11).

Sejumlah aktivitas disiapkan untuk melibatkan pengunjung dari berbagai kalangan. Salah satunya pertunjukan badut sulap yang menyisipkan sosialisasi tertib berlalu lintas melalui hiburan edukatif.

Kegiatan ini menarik perhatian anak-anak hingga orang tua yang hadir.

Acara juga dimeriahkan kompetisi tari yang diikuti puluhan peserta lokal serta berbagai aktivitas antarkomunitas.

Rangkaian tersebut menjadi ruang bagi anggota komunitas untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama.

Di sela-sela acara, Daihatsu turut memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan perwakilan klub otomotif yang tergabung dalam komunitas resminya.

Apresiasi tersebut diberikan atas peran mereka dalam menjaga kekompakan komunitas serta mendukung kampanye keselamatan berkendara di Sulawesi Selatan.

Daihatsu juga menyediakan layanan pemeriksaan kendaraan gratis melalui program Free Checking 21 Items bagi anggota komunitas di Makassar.

Layanan ini mencakup pemeriksaan 21 item kendaraan untuk membantu pelanggan menjaga kondisi mobil tetap terawat, aman, dan nyaman digunakan.