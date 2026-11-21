JawaPos.com – Chery Indonesia menghadirkan sejumlah pembaruan untuk kendaraan listrik Chery Q dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Tidak hanya memperkenalkan dua konsep personalisasi melalui Chery Q Qool Inspirations, pabrikan asal China tersebut juga mulai membuka pemesanan aksesori resmi.

Pada kesempatan yang sama, Chery menyerahkan satu unit Chery Q secara simbolis kepada Celyna Grace, juara Indonesian Idol XIV.

Kehadiran berbagai program tersebut memperlihatkan upaya Chery memberikan pilihan personalisasi bagi konsumen, baik dari sisi tampilan maupun fungsi kendaraan.

Vice Country Director Chery Indonesia Budi Darmawan Jantania mengatakan, Chery Q dikembangkan tidak hanya untuk kebutuhan mobilitas harian, tetapi juga memberikan ruang bagi pemiliknya untuk menyesuaikan kendaraan dengan karakter masing-masing.

"Kami ingin menghadirkan kendaraan listrik yang tidak hanya praktis digunakan sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi bagian dari identitas penggunanya," ujarnya.

Dua Konsep Personalisasi Chery Q Dalam pameran GAW 2026, Chery memperkenalkan dua konsep Chery Q Qool Inspirations dengan karakter berbeda.

Konsep pertama mengambil inspirasi dari mobil balap klasik, sedangkan konsep kedua mengusung tampilan motorsport modern dengan aksen yang lebih berani.

Keduanya mendapatkan penambahan aksesori pada bagian eksterior, meliputi front lip splitter, side skirt, serta aksen hitam pada bagian bawah bodi.

Meski mengalami perubahan tampilan, spesifikasi utama kendaraan tetap dipertahankan. Chery Q menggunakan baterai berkapasitas 42,7 kWh dengan jarak tempuh hingga 400 kilometer berdasarkan standar NEDC.

Aksesori Resmi Chery Q Mulai Bisa Dipesan Selain memperlihatkan dua konsep personalisasi, Chery juga membuka pemesanan awal atau pre-order aksesori resmi untuk Chery Q.

Pilihan aksesori tersebut dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan kebutuhan pengguna.

Kategori pertama berfokus pada teknologi dan kenyamanan. Pilihannya meliputi AI-BOX untuk menambah fungsi multimedia serta dashcam yang dapat merekam perjalanan dan membantu pemantauan kendaraan saat parkir.

Kategori kedua mencakup aksesori untuk penyimpanan dan perlindungan kendaraan. Beberapa pilihannya ditujukan untuk membantu menata barang di kabin, melindungi bagian kendaraan, mengurangi paparan panas matahari, serta meningkatkan filtrasi udara kabin.

Sementara itu, kategori ketiga berupa Outdoor Accessories Package yang disiapkan untuk mendukung aktivitas luar ruang, termasuk membawa perlengkapan saat berkemah atau melakukan perjalanan akhir pekan.

Pemesanan aksesori dapat dilakukan melalui jaringan diler resmi Chery. Konsumen bisa melihat katalog dan memilih produk yang tersedia, sedangkan pengiriman menyesuaikan jadwal kedatangan masing-masing aksesori.

Penyerahan Chery Q untuk Juara Indonesian Idol XIV Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Chery Indonesia melakukan serah terima simbolis satu unit Chery Q kepada Celyna Grace, juara Indonesian Idol XIV.

Penyerahan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Chery Q dengan Indonesian Idol yang mengangkat semangat ekspresi diri dan karakter generasi muda.

Lewat ajang GAW 2026, Chery Indonesia melakukan serah terima simbolis satu unit Chery Q kepada Celyna Grace, juara Indonesian Idol XIV. (Dony/JawaPos.com)

Celyna, penyanyi asal Semarang yang meraih gelar juara pada 25 Mei 2026, mengaku tertarik dengan sejumlah fitur yang tersedia pada kendaraan listrik tersebut.

"Dengan adanya fitur Customized User Interface tampilan head unit bisa disesuaikan selera kita. Selain itu, ruang penyimpanan depan atau frunk sangat menunjang aktivitas harian," ujarnya.

Menurut Celyna, fitur tersebut dapat membantu ketika dirinya membawa banyak barang atau menemani keluarga berbelanja.

Chery Q sendiri memiliki desain Smiling Front, pilihan warna eksterior yang beragam, serta dimensi ringkas untuk menunjang mobilitas perkotaan.