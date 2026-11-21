JawaPos.com - Lepas E6 EV berhasil memperoleh peringkat 5-Star Euro NCAP. SUV listrik yang diluncurkan di Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 ini mengandalkan sejumlah teknologi keselamatan, diantaranya 16 fitur ADAS dan tujuh airbags untuk mendukung perlindungan pengemudi serta penumpang.

Euro NCAP merupakan lembaga independen yang melakukan pengujian keselamatan kendaraan melalui berbagai skenario untuk menggambarkan potensi risiko di jalan raya.

Hasil pengujian tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam menilai tingkat keselamatan sebuah kendaraan. Raihan lima bintang menempatkan Lepas E6 EV pada peringkat tertinggi dalam penilaian Euro NCAP.

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, pencapaian tersebut merupakan bagian dari perhatian perusahaan terhadap keselamatan kendaraan, terutama dalam memberikan perlindungan bagi orang-orang di dalam kabin.

Menurutnya, pencapaian 5-Star Euro NCAP pada Lepas E6 EV menjadi bukti komitmen Lepas dalam menghadirkan kendaraan yang mengutamakan aspek keselamatan sebagai bagian penting dari pengalaman berkendara.

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“Standar keselamatan ini mencerminkan perhatian terhadap perlindungan pengemudi dan penumpang, sehingga setiap perjalanan dapat dijalani dengan lebih tenang dan percaya diri. Bagi Lepas, kendaraan yang elegan dan nyaman juga harus mampu memberikan rasa aman bagi setiap orang di dalamnya, baik dalam mendukung aktivitas sehari-hari maupun perjalanan bersama keluarga,” ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director Lepas Indonesia, Sabtu (21/11).

Dalam penggunaan sehari-hari, pengemudi menghadapi beragam kondisi lalu lintas yang membutuhkan perhatian. Situasi seperti kendaraan di depan yang melakukan pengereman mendadak hingga perubahan arus lalu lintas menjadi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.

Untuk mendukung pengembangan kendaraan, Lepas E6 EV menggunakan LEX Platform, sebuah platform kendaraan energi baru yang menjadi dasar integrasi teknologi pada mobil tersebut. Platform ini dikembangkan dengan memperhatikan sejumlah aspek, termasuk performa, kenyamanan, dan keselamatan.

Pada bagian struktur, Lepas E6 EV menggunakan 80 persen high-strength steel dan 18,84 persen hot-formed steel. Konstruksi bodinya juga dilengkapi continuous sill sepanjang 1,4 meter. Kombinasi material dan struktur tersebut dirancang untuk meningkatkan kekuatan bodi kendaraan, terutama dalam menghadapi risiko benturan.

Penggunaan material berkekuatan tinggi menjadi bagian dari perlindungan struktural kendaraan. Komponen tersebut melengkapi sistem keselamatan lain yang disematkan pada Lepas E6 EV untuk melindungi pengemudi dan penumpang.

Selain konstruksi bodi, SUV listrik ini dilengkapi 16 fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS). Sistem tersebut memberikan bantuan kepada pengemudi dalam menghadapi berbagai kondisi lalu lintas melalui dukungan teknologi keselamatan aktif.

Adapun perlindungan pasif didukung tujuh airbags yang berfungsi memberikan perlindungan tambahan bagi pengemudi dan penumpang ketika terjadi benturan. Dengan demikian, sistem keselamatan Lepas E6 EV mencakup perlindungan melalui struktur kendaraan, teknologi bantuan berkendara, serta airbags.

Selain fitur keselamatan saat berkendara, Lepas E6 EV juga dilengkapi teknologi untuk membantu pengemudi ketika bermanuver di area terbatas. Salah satunya 540° Surround View Camera yang menampilkan kondisi di sekitar kendaraan dari berbagai sudut pandang.

Kamera tersebut membantu pengemudi memperkirakan jarak kendaraan dengan objek di sekitarnya, seperti mobil lain, pembatas jalan, maupun benda yang berada di sekitar area parkir.

Lepas E6 EV juga memiliki Automatic Parking Assist (APA). Fitur ini memberikan bantuan dalam mengarahkan manuver kendaraan menuju ruang parkir yang tersedia. Teknologi tersebut dapat digunakan ketika pengemudi menghadapi area parkir yang sempit atau harus memarkirkan kendaraan di antara mobil lainnya.

Di luar fitur keselamatan berkendara, perlindungan komponen kendaraan listrik juga menjadi perhatian, terutama ketika digunakan dalam kondisi cuaca dan jalan yang berubah-ubah.

Lepas E6 EV menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP) dengan standar perlindungan IP68. Standar tersebut menunjukkan kemampuan komponen baterai dalam menghadapi paparan debu dan air.

Mobil listrik ini juga memiliki kemampuan melewati genangan air atau wading depth hingga 500 mm. Kemampuan tersebut menjadi salah satu spesifikasi yang mendukung penggunaan kendaraan ketika melintasi jalan yang tergenang air.

Lepas E6 EV dipasarkan dalam dua pilihan varian, yaitu Stylish dan Passion. Harga SUV listrik tersebut dimulai dari Rp419,9 juta on the road (OTR) Jakarta.