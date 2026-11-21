JawaPos.com – Mitsubishi Motors menghadirkan sejumlah penyegaran produk dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026.

Dua model yang mendapat perhatian adalah New Xforce dengan pilihan warna baru Lunar Blue dan Mitsubishi Pajero Sport yang memperoleh pembaruan pada bagian eksterior serta interior.

Pameran yang berlangsung pada 20–29 November 2026 di ICE BSD City, Tangerang, tersebut menjadi kesempatan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) untuk memperkenalkan perkembangan produknya kepada konsumen Indonesia.

New Xforce Lunar Blue hadir dengan warna biru yang dipadukan sentuhan metalik. Pilihan warna ini memberikan tampilan berbeda pada SUV kompak Mitsubishi tersebut, tanpa mengubah karakter desain utamanya.

Sementara itu, Mitsubishi Pajero Sport mendapatkan sejumlah penyegaran pada bagian eksterior dan interior.

Pembaruan tersebut memberikan tampilan yang lebih modern dengan tetap mempertahankan karakter SUV yang selama ini menjadi identitas model tersebut.

Presiden Direktur PT MMKSI Atsushi Kurita mengatakan, pengembangan produk Mitsubishi di Indonesia didasarkan pada pemahaman terhadap kebutuhan konsumen yang terus berubah.

"Pengalaman lebih dari lima dekade di Indonesia menjadi bagian penting dalam menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat," ujar Kurita saat peluncuran, (20/11) di GAW 2026.

Xforce HEV Raih Car of the Year 2026

Selain memperkenalkan penyegaran produk, Mitsubishi juga menampilkan pencapaian Xforce HEV yang meraih penghargaan Car of the Year 2026 yang diadakan majalah otomotif Nasional.

Model tersebut juga mendapatkan penghargaan The Best Small SUV dan The Best Hybrid Car 2026.

Pencapaian ini melanjutkan keberhasilan Mitsubishi Destinator yang meraih gelar Car of the Year 2025. Dengan demikian, Mitsubishi berhasil mempertahankan penghargaan utama tersebut selama dua tahun berturut-turut melalui dua model berbeda.

Xforce HEV sendiri merupakan model hybrid pertama Mitsubishi Motors yang dipasarkan di Indonesia.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap perkembangan produk Mitsubishi, khususnya dalam menghadirkan teknologi elektrifikasi di pasar otomotif nasional.

Lima Dekade Perjalanan Mitsubishi di Indonesia

Selama lebih dari 50 tahun beroperasi di Indonesia, Mitsubishi Motors telah mengembangkan bisnis melalui fasilitas produksi lokal, jaringan penjualan, serta layanan purna jual.

Indonesia juga menjadi salah satu pasar penting bagi Mitsubishi. Sejumlah model seperti Xpander, Xforce, dan Destinator bahkan diperkenalkan pertama kali secara global di Indonesia.

Melalui partisipasi di GAW 2026, Mitsubishi mengusung tema Life's Adventure: Confidence in Every Journey. Tema tersebut menggambarkan perjalanan perusahaan dalam menghadirkan kendaraan yang mengutamakan performa, kenyamanan, dan kebutuhan konsumen.