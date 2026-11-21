JawaPos.com – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mulai membuka pemesanan awal atau pre-booking NEIRA di ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026. SUV listrik dengan konfigurasi tiga baris ini ditawarkan mulai Rp388 juta untuk 1.000 konsumen pertama.

NEIRA dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga, termasuk penggunaan harian dan perjalanan jarak jauh.

Meski peluncuran resminya belum dilakukan, konsumen sudah dapat melakukan pemesanan selama pameran berlangsung.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia Kenny Lee mengatakan, kehadiran NEIRA menjadi bagian dari upaya Hyundai memperluas pilihan kendaraan listrik di Indonesia.

"NEIRA merupakan SUV listrik terbaru kami yang dikembangkan agar inovasi EV Hyundai dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat Indonesia," ujarnya.

Enam Fitur Utama NEIRA

Sebagai SUV listrik tiga baris, Hyundai NEIRA dibekali sejumlah fitur yang menunjang kenyamanan dan keselamatan berkendara.

Salah satunya ground clearance 200 mm yang diklaim tertinggi di kelasnya. Mobil ini juga dilengkapi Blind-spot View Monitor (BVM) yang menampilkan area titik buta pada instrument cluster untuk membantu pengemudi saat berpindah jalur.

Pada bagian interior, tersedia layar TFT LCD 12,3 inci dan sistem audio BOSE dengan delapan speaker. Hyundai juga menyediakan akses menuju baris ketiga yang dirancang lebih praktis.

Fitur lainnya meliputi Front Parking Distance Warning untuk membantu pengemudi saat parkir serta Bluelink yang menghubungkan kendaraan dengan smartphone.

Dari sisi infrastruktur, Hyundai menyebut telah menyediakan akses ke lebih dari 600 titik pengisian daya melalui mitra Charge Point Operator (CPO). Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 1.000 titik hingga 2027.

Tiga Varian, Harga Mulai Rp388 Juta

Hyundai NEIRA tersedia dalam tiga varian, yakni Essential, Style, dan Prime.

Selama periode pre-booking, harga SUV listrik ini berada di kisaran Rp388 juta hingga Rp448 juta on the road (OTR) Jakarta. Harga tersebut berlaku untuk 1.000 konsumen pertama.

Hyundai juga menyediakan program pembiayaan melalui Hyundai Capital Finance Indonesia, dengan penawaran bunga mulai 0 persen, uang muka mulai 10 persen, dan cicilan mulai Rp4 jutaan per bulan selama tiga tahun.

Garansi Baterai Seumur Hidup

Untuk mendukung kepemilikan kendaraan, Hyundai memberikan sejumlah perlindungan purna jual bagi NEIRA.

Garansi yang disediakan meliputi servis berkala gratis selama empat tahun atau 60.000 km, garansi kendaraan empat tahun atau 100.000 km, serta garansi baterai EV seumur hidup.

Selain itu, terdapat program Resale Value Guarantee (RVG) sebesar 70 persen.

Hyundai juga menyediakan layanan myHyundaiCare, yang mencakup bantuan darurat 24 jam, Roadside Assistance, Mobile Service, hingga Mobile Charging Service untuk kebutuhan pengisian daya darurat.

Perusahaan turut menargetkan penambahan 22 outlet baru hingga akhir 2026 untuk memperluas jaringan layanan di Indonesia.

Hadir di GAW 2026

Hyundai menampilkan NEIRA bersama jajaran kendaraan lainnya di GAW 2026 yang berlangsung pada 20–29 November 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Hall 2.

Selain di Jakarta, Hyundai juga mengikuti rangkaian GAW regional pada 25–29 November 2026 di Palembang, Balikpapan, Solo, Semarang, Bandung, dan Surabaya.