JawaPos.com – Mazda membawa delapan model kendaraan dari berbagai segmen dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026.

Mulai dari SUV, hatchback, hingga mobil listrik, seluruhnya ditampilkan di booth Mazda yang berada di Hall 3 Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.

Pameran yang berlangsung pada 20–29 November 2026 tersebut menjadi salah satu kesempatan Mazda memperkenalkan perkembangan produk terbarunya di Indonesia.

Beberapa model yang menjadi perhatian adalah generasi ketiga Mazda CX-5, Mazda CX-30 yang kini diproduksi secara lokal, serta Mazda 6e Fastback sebagai kendaraan listrik andalan Mazda.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) Ricky Thio mengatakan, keikutsertaan Mazda di GAW 2026 bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat jajaran produknya.

"Kami tampilkan line up untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mobilitas harian, perjalanan keluarga, hingga kendaraan di segmen premium dan elektrifikasi," ujarnya.

Delapan Model Mazda di GAW 2026

Delapan model yang dipamerkan Mazda memiliki karakter dan segmen berbeda.

The All-New Mazda CX-5 hadir sebagai generasi terbaru dengan pembaruan desain, kenyamanan kabin, dan teknologi.

Sementara Mazda CX-30 menawarkan pilihan compact SUV yang kini telah diproduksi secara lokal di Indonesia.

Mazda juga menampilkan 6e Fastback sebagai kendaraan listrik flagship dengan desain fastback. Selain itu, terdapat CX-8 yang mengutamakan ruang kabin, CX-3 untuk kebutuhan mobilitas perkotaan, serta Mazda3 Hatchback dengan karakter sporty.

Di segmen SUV premium, Mazda membawa CX-60 dan CX-80. Model terakhir menggunakan teknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) yang menggabungkan motor listrik dan mesin bensin.

Berikut daftar kendaraan Mazda di GAW 2026:

The All-New Mazda CX-5 The New Mazda CX-30 Mazda 6e Fastback Mazda CX-8 Mazda CX-3 Mazda3 Hatchback Mazda CX-60 Mazda CX-80 Tiga Model Tersedia untuk Test Drive

Selain melihat kendaraan di area pameran, pengunjung juga dapat mencoba langsung tiga model Mazda melalui fasilitas test drive.

Ketiga model tersebut adalah The All-New Mazda CX-5, The New Mazda CX-30, dan Mazda CX-60.

Masing-masing memiliki karakter berkendara berbeda. CX-5 menawarkan kenyamanan dan kestabilan, sedangkan CX-30 memiliki dimensi lebih ringkas untuk mendukung mobilitas sehari-hari.

Sementara CX-60 menyasar konsumen yang menginginkan SUV premium dengan performa bertenaga dan pengendalian presisi.

Melalui kegiatan ini, Mazda juga memperkenalkan filosofi Jinba-Ittai, yaitu harmoni antara pengemudi dan kendaraan.

Konsep tersebut menjadi dasar pengembangan karakter berkendara Mazda agar respons kendaraan terasa selaras dengan pengemudi.

Perkenalkan Program Mazda Privileged

Dalam pameran ini, Mazda turut memperkenalkan Mazda Privileged, program Certified Pre-Owned yang menyediakan pilihan kendaraan Mazda bekas bersertifikasi.

Program tersebut dilengkapi layanan onsite appraisal selama GAW 2026. Konsumen dapat melakukan penilaian kendaraan secara langsung di lokasi apabila ingin melakukan tukar tambah atau trade-in.

Selain itu, Mazda juga menyediakan sejumlah program penjualan dan layanan purna jual. Penawaran tersebut meliputi pembiayaan 0 persen, aksesori, merchandise, serta manfaat MyMazda Warranty dan MyMazda Service.

Head of Marketing & Communications PT Eurokars Motor Indonesia Viya Arsawireja mengatakan, berbagai program tersebut dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam proses kepemilikan maupun perawatan kendaraan.