JawaPos.com - Daihatsu mencatatkan pangsa pasar atau market share sebesar 25 persen di Sulawesi Selatan pada periode Januari-Oktober 2026.

Dari pangsa pasar tersebut, lini kendaraan niaga, yakni Gran Max Pick Up menjadi yang paling laris.

Secara keseluruhan, capaian daihatsu kali ini lebih tinggi dibandingkan market share Daihatsu secara nasional yang berada di angka 16 persen.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Rokky Irvayandi mengatakan, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah penting bagi penjualan Daihatsu, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

"Secara nasional Daihatsu saat ini ada di peringkat kedua di pasar otomotif Indonesia, begitu pula di Sulawesi Selatan dan begitu pula di Makassar. Bahkan di Sulawesi Selatan saat ini market share-nya mencapai 25 persen. Angka yang sangat tinggi untuk sebuah merek otomotif di Indonesia," ujar Rokky dalam acara Daihatsu Kumpul Sahabat Makassar, Sabtu (21/11).

Besarnya kontribusi Sulawesi Selatan juga terlihat dari penjualan Daihatsu di kawasan Indonesia Timur.

Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono menjelaskan, wilayah Indonesia Timur menyumbang 15 persen terhadap total penjualan Daihatsu secara nasional.

Sementara itu, Sulawesi Selatan berkontribusi 40 persen terhadap penjualan Daihatsu di Indonesia Timur.

Dari sisi model, Gran Max Pickup menjadi kontributor terbesar penjualan Daihatsu di Sulawesi Selatan. Tri menyebut, model kendaraan niaga tersebut menyumbang 61 persen dari total penjualan Daihatsu di provinsi tersebut.

"Kalau di Sulawesi Selatan penjualan Daihatsu dikontribusi paling besar adalah dari Gran Max Pickup di mana 61 persen penjualan Daihatsu di Sulawesi Selatan datang dari model Gran Max Pickup. Yang kedua baru diikuti oleh Sigra dengan kontribusi 14 persen," jelas Tri.

Dia menambahkan, penggunaan Gran Max Pickup cukup beragam, terutama untuk kebutuhan usaha dan sektor pertanian. Sementara itu, penjualan Sigra yang berkontribusi 14 persen mayoritas berasal dari konsumen retail, bukan perusahaan.