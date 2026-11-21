JawaPos.com – Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 menjadi salah satu tempat yang dimanfaatkan jenama otomotif untuk mendongkrak kinerjanya jelang akhir tahun. Salah satunya BAIC.

Potongan harga mobil jenama ini menjelang akhir 2026 diumumkan mencapai Rp 90 juta. Diskon tersebut ditawarkan BAIC Indonesia untuk sejumlah model SUV, termasuk X55 II, BJ30 HEV, dan BJ40 Plus. Namun, program ini dibatasi oleh ketersediaan unit dan berlaku hingga 31 Desember 2026.

Potongan harga terbesar diberikan untuk BAIC X55 II dengan alokasi 20 unit. Sementara itu, BJ30 HEV dan BJ40 Plus juga masuk dalam program diskon akhir tahun, meski besaran potongan masing-masing model tidak dirinci dalam pengumuman perusahaan.

Selain SUV, BAIC memberikan potongan harga Rp 20 juta untuk T1, kendaraan listrik yang dipasarkan perusahaan tersebut. Penawaran itu dibatasi untuk 50 unit dan disertai bonus dashcam serta portable charger.

Program ini diselenggarakan PT JIO Distribusi Indonesia selaku agen pemegang merek BAIC di Indonesia.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia Dhani Yahya mengatakan, penawaran tersebut merupakan bagian dari program penjualan menjelang pergantian tahun.

“Menjelang akhir tahun, kami ingin memberikan kesempatan yang lebih besar bagi konsumen untuk memiliki kendaraan BAIC melalui penawaran harga yang sangat kompetitif,” ujar Dhani di arena GAW 2026.

Di luar potongan harga, perusahaan juga mencantumkan sejumlah skema pembiayaan, mulai dari DP 10 persen, pembebasan dua kali cicilan, hingga pembayaran dengan skema 50:50.

Namun, penawaran tersebut tidak serta-merta menggambarkan total biaya kepemilikan kendaraan.

Konsumen perlu memperhitungkan harga kendaraan setelah diskon, bunga pembiayaan, tenor, biaya administrasi, serta ketentuan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan.

BAIC tidak merinci harga akhir masing-masing model setelah potongan harga dalam pengumuman tersebut.

Dalam pameran tersebut, BAIC juga menampilkan sejumlah model, termasuk X55 II, BJ30 HEV, BJ40 Plus, dan T1. Perusahaan juga menyediakan kendaraan untuk kegiatan uji berkendara.

Meski demikian, keterbatasan kuota menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan calon pembeli.