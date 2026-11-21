JawaPos.com - Pasar SUV listrik premium di Indonesia semakin ramai dengan kehadiran MG MGS6 EV. Morris Garages (MG) Motor Indonesia resmi mengumumkan harga SUV listrik terbarunya tersebut dalam ajang GAIKINDO Jakarta Auto Week (GAW) 2026.

Sebelumnya pihak MG Indonesia mengajak awak media untuk menjajal mobil listrik MGS6 EV dikawasan Cikarang.

Mobil yang bermain di segmen SUV ini ditawarkan dalam tiga pilihan varian, yakni Magnify, Magnify Max, dan Magnify Ultra. Harga jualnya mulai Rp 495 juta hingga Rp 585 juta on the road (OTR) Jakarta.

Ketiga varian tersebut memiliki perbedaan pada kapasitas baterai, sistem penggerak, hingga performa. Dengan pilihan tersebut, MG memberikan alternatif bagi konsumen yang membutuhkan SUV listrik untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.

CEO MG Motor Indonesia Jason Huang mengatakan, kehadiran MGS6 EV merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kendaraan elektrifikasi dengan teknologi, performa, dan kenyamanan yang sesuai kebutuhan konsumen Indonesia.

“Melalui semangat Find Your More, MG berkomitmen untuk terus menghadirkan lebih banyak pilihan, inovasi, dan nilai bagi konsumen Indonesia,” ujar Jason.

Desain dan Kabin Mewah Mengusung filosofi Refined. In Every Sense, MGS6 EV membawa konsep desain Endless Horizon Design. Karakter eksteriornya terlihat dari proporsi bodi lebar, siluet tegas, lampu depan ramping, serta penggunaan pelek aluminium berukuran 20 inci.

Masuk ke kabin, SUV listrik ini menawarkan ruang yang cukup lapang berkat jarak sumbu roda mencapai 2.835 mm.

Kenyamanan penumpang didukung penggunaan material Leather-Suede Mix, ventilated front seats, pengaturan suhu otomatis dual-zone, serta panoramic glass roof dengan electric sunshade.

MG juga menyematkan sistem audio 11 speaker untuk menunjang pengalaman hiburan selama perjalanan.

Dari sisi teknologi, tersedia Augmented Reality Head-Up Display (AR HUD), one-pedal driving, memory seat, dan Motion Comfort System (MCS) yang dirancang untuk membuat pergerakan kendaraan terasa lebih halus.

Untuk kebutuhan penyimpanan, MGS6 EV memiliki bagasi depan dengan kapasitas 86 liter pada varian Magnify dan Magnify Max RWD. Sementara varian Magnify Ultra memiliki kapasitas bagasi depan 67 liter.

Adapun kapasitas bagasi belakang mencapai 1.690 liter.

Tiga Varian, Jarak Tempuh hingga 605 Km Perbedaan utama MGS6 EV terletak pada kapasitas baterai dan sistem penggeraknya.

Varian Magnify menjadi pilihan paling terjangkau dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berkapasitas 62 kWh.

Menggunakan sistem penggerak Rear-Wheel Drive (RWD), motor listriknya menghasilkan tenaga 204 PS dan torsi 350 Nm.

Dengan konfigurasi tersebut, MGS6 EV Magnify diklaim mampu menempuh jarak hingga 490 km berdasarkan standar NEDC.

Pengisian baterai menggunakan DC fast charging dari 30 persen hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 19 menit.

Sementara itu, MGS6 EV Magnify Max mendapatkan baterai lebih besar, yakni 77 kWh dengan teknologi Nickel Manganese Cobalt (NCM).

Tetap menggunakan penggerak RWD, varian ini menghasilkan tenaga 245 PS dan torsi 350 Nm. Jarak tempuhnya diklaim mencapai 605 km berdasarkan standar NEDC.

Adapun varian tertinggi, Magnify Ultra, mengandalkan sistem penggerak All-Wheel Drive (AWD) dengan baterai berkapasitas 77 kWh.

Kombinasi dua motor listrik tersebut menghasilkan tenaga 361 PS dan torsi 540 Nm. Akselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dapat dicapai dalam waktu 5,1 detik.

Meski menawarkan performa lebih tinggi, jarak tempuh Magnify Ultra diklaim mencapai 550 km berdasarkan standar NEDC.

Daftar Harga MG MGS6 EV di Indonesia Selama periode peluncuran, MG memberikan harga khusus atau Special Price yang berlaku sepanjang 2026.

Berikut daftar harga MGS6 EV untuk wilayah Jakarta:

Varian Harga OTR Jakarta Magnify Rp 495 juta Magnify Max Rp 525 juta Magnify Ultra Rp 585 juta Selain harga khusus, MG juga memberikan sejumlah keuntungan untuk mendukung kepemilikan kendaraan listrik tersebut.

Setiap pembelian MGS6 EV mendapatkan garansi kendaraan selama 6 tahun atau 150.000 km. Garansi untuk Motor Control Unit, Drive Motor, dan Power Battery diberikan hingga 8 tahun atau 160.000 km.

Pelanggan juga memperoleh gratis perawatan berkala selama 4 tahun atau 60.000 km, asuransi gratis selama dua tahun, serta Roadside Assistance hingga enam tahun tanpa batasan jarak tempuh.

MG turut memberikan layanan internet i-SMART gratis selama tiga tahun.

Khusus pembelian selama GAW 2026, konsumen mendapatkan tambahan berupa V2L Adapter, portable charger, dan window films secara gratis.

Ada pula layanan Service Priority yang mencakup maintenance, courtesy car, dan home service. Seluruh program berlaku sesuai syarat dan ketentuan.

Pamerkan Jajaran Mobil EV di GAW 2026 Selain MGS6 EV, MG juga membawa sejumlah kendaraan elektrifikasi lainnya dalam pameran GAW 2026.

Pengunjung dapat melihat MGS5 EV dan MG ZS Hybrid+ yang melengkapi pilihan kendaraan berbasis Battery Electric Vehicle (BEV) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV) dari MG.

Pameran GAW 2026 berlangsung pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.