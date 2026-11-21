JawaPos.com- Green SM Bike, layanan ojek daring (ojol) berbasis motor listrik asal Vietnam, resmi menghentikan operasional mereka di Indonesia.

Keputusan tersebut diambil setelah layanan itu beroperasi selama sekitar dua bulan sejak diperkenalkan pada September 2026.

Saat pertama kali hadir, Green SM Bike baru menjangkau wilayah Jakarta. Meski demikian, perusahaan sempat membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanannya ke daerah lain.

Dalam operasionalnya, Green SM Bike menggunakan motor listrik VinFast Evo dan Feliz II.

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Namun, rencana pengembangan tersebut tidak berlanjut. Melalui pengumuman di akun Instagram, manajemen menyampaikan bahwa operasional Green SM Bike di Indonesia resmi dihentikan mulai 20 November 2026.

“Sejak diluncurkan pada September 2026, kami berterima kasih kepada seluruh mitra pengemudi dan pelanggan yang telah mendukung kehadiran layanan transportasi sepeda motor listrik Green SM Bike di Indonesia,” ungkapnya pada akun Instagram @id.greensm.

"Keputusan ini tidak memengaruhi operasional aplikasi Green SM maupun layanan mobil Green SM (Green Car, Green Premium, dan Green Limo), yang akan tetap beroperasi seperti biasa," tambahnya.

Meski menghentikan layanan ojek online, Green SM menyatakan tetap akan memenuhi hak para mitra pengemudi.

Perusahaan menyiapkan sejumlah ketentuan terkait penghentian operasional tersebut.

Pertama, Green SM akan mengembalikan uang jaminan atau deposit serta biaya sewa yang telah dibayarkan di muka dan belum digunakan.

Pendapatan maupun insentif mitra yang masih tertunda juga akan dibayarkan sesuai perjanjian masing-masing.

Kedua, proses pengembalian kendaraan akan dibantu oleh tim Green SM mulai 21 November 2026.

Selain itu, mitra pengemudi yang memenuhi persyaratan akan diprioritaskan untuk bergabung dengan layanan mobil Green SM.

Sementara itu, pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan pelanggan melalui nomor 14068 atau email support.id@greensm.com.

Green SM juga memastikan sisa saldo dan voucher milik pelanggan Green SM Bike akan dikembalikan.