JawaPos.com - Ducati Indonesia menggelar Ducati Track Day Experience di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 17-18 November 2026 lalu.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Ducati memperkenalkan teknologi dan pengalaman balap kepada para penggemar otomotif, sekaligus mendukung pengembangan Mandalika sebagai destinasi motorsport Indonesia.

CEO Ducati Indonesia Jimmy Budhijanto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi penggemar otomotif untuk menikmati olahraga bermotor di lingkungan sirkuit yang aman sekaligus mengenal teknologi dan performa produk Ducati.

“Kami ingin menghadirkan ruang bagi para penggemar otomotif untuk mengeksplorasi olahraga bermotor yang memacu adrenalin dalam lingkungan sirkuit yang tepat dan aman. Ajang ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan lebih dekat karakter, teknologi, dan performa Ducati Panigale V4 7G serta Panigale V2 kepada para pengendara, sehingga mereka dapat merasakan langsung DNA balap Ducati,” kata Jimmy dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

“Di samping itu, dia menegaskan bahwa pihaknya melihat Mandalika dan Lombok memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata dan motorsport kebanggaan Indonesia.

“Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, kami ingin turut meramaikan aktivitas di Pertamina Mandalika International Circuit sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mempromosikan kawasan ini sebagai destinasi unggulan yang dikenal lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.” ungkapnya.

kegiatan kali ini diikuti sebanyak 27 peserta dengan sepeda motor berkapasitas di atas 600 cc.

Mereka menggunakan berbagai merek sepeda motor dan berangkat bersama Ducati Indonesia dari Jakarta menuju Lombok. Sepeda motor milik peserta juga dikirim langsung dari Jakarta ke Mandalika.

Selama kegiatan, peserta tidak hanya mendapat kesempatan menjajal kemampuan motor di lintasan, tetapi juga mengikuti coaching clinic bersama instruktur Ducati bersertifikasi, Dito Mulyawadi.

Pelatihan tersebut mencakup pembekalan teknik berkendara dan track walk untuk mengenali karakter serta kondisi lintasan sebelum sesi berlangsung.

Melalui kegiatan ini, Ducati Indonesia juga mengedukasi peserta mengenai keselamatan berkendara.

Penggunaan kecepatan tinggi perlu dilakukan di lingkungan yang tepat, seperti sirkuit, dengan teknik berkendara dan perlengkapan keselamatan sesuai standar.

Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan turut meningkatkan keterampilan dan kedisiplinan peserta saat berkendara di jalan raya.

Ducati juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjajal Panigale V4 7G dan Panigale V2 terbaru.

Kedua motor tersebut dibekali teknologi elektronik untuk mendukung kontrol dan performa di lintasan balap.

Teknologi yang disematkan pada motor tersebut antara lain Ducati Traction Control Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Wheelie Control DVO, Ducati Quick Shifter up/down 2.0 dengan pengaturan kalibrasi V4R, Ducati Slide Control, Ducati Power Launch DVO, Dynamic Engine Brake (DEB), serta ABS Cornering dengan strategi Race Brake Control.

Keduanya juga dilengkapi panel instrumen 6,9 inci, Cruise Control, dan Vehicle Hold Control. Melalui kesempatan ini, peserta dapat mengenali karakter mesin, respons, serta kemampuan kedua motor secara langsung di lingkungan sirkuit.

Dalam kegiatan yang sama, Pertamina memperkenalkan oli premium terbarunya. Produk tersebut telah menjalani pengujian lebih dari 75 lap di Pertamina Mandalika International Circuit menggunakan Ducati Panigale V4 7G.

Pertamina melalui Ducati Indonesia juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menggunakan oli yang siap dipasarkan tersebut pada motor masing-masing.

Produk ini diklaim dirancang untuk memberikan perlindungan mesin dan menjaga performa, termasuk ketika digunakan dalam kondisi berkendara dengan intensitas tinggi.

Pengujian langsung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk pelumas premium buatan dalam negeri.

Selain menjadi ajang pelatihan dan edukasi keselamatan berkendara, Ducati Track Day Experience juga diarahkan untuk mendukung aktivitas pariwisata di Mandalika dan Lombok.