JawaPos.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6 persen juga menjadi perhatian industri otomotif.

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menyatakan akan memantau dampaknya terhadap pembiayaan kendaraan, terutama karena sebagian besar konsumennya membeli mobil melalui skema kredit.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Rokky Irvayandi mengatakan, kenaikan BI Rate tidak serta-merta langsung memengaruhi suku bunga kredit yang diterima konsumen.

Sebab, terdapat jeda waktu sebelum perubahan suku bunga acuan diteruskan oleh lembaga pembiayaan.

"Kenaikan BI rate 6 persen itu, itu kan tidak serta-merta langsung berpengaruh pada landing rate. Itu pasti nanti akan ya ada jeda waktu ya. Tapi Daihatsu sendiri kan punya mitra lembaga pembiayaan, tentu kami juga akan terus memonitor," kata Rokky di sela-sela GAW 2026, ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

Dia mengatakan, Daihatsu akan terus berkoordinasi dengan mitra perusahaan pembiayaan untuk menjaga kemudahan konsumen dalam membeli kendaraan. Salah satunya melalui penawaran paket kredit.

"Dan kami sih akan tetap berusaha untuk terus memberikan paket-paket kredit yang memudahkan customer untuk bisa membeli kendaraan," ujarnya.

Rokky menjelaskan, kondisi konsumen Daihatsu yang membeli mobil secara kredit sejauh ini belum mengalami perubahan.

Secara keseluruhan, sekitar 70 persen konsumen Daihatsu menggunakan fasilitas kredit. Sementara untuk segmen LCGC, porsinya bahkan mencapai 80 persen.

"Bahwa customer Daihatsu itu secara total ya, secara total 70 persen itu membeli melalui kredit. Bahkan kalau LCGC itu bisa 80 persen melalui kredit. Itunya tidak ada perubahan," jelasnya.

Terkait kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin pada 18 November lalu, Daihatsu menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan dampaknya terhadap pasar otomotif.

Daihatsu akan terlebih dahulu memantau perkembangan kondisi pembiayaan dan respons konsumen.

"Karena 6 persen pinjam ke BI. Habis itu kan dia juga punya OPEX untuk expense yang dia harus keluarkan. Sehingga mungkin diterima, diterima customer mungkin ada yang 8, ada yang 9. Itu kan sebenarnya yang terjadi seperti itu. Masing-masing leasing itu juga memiliki strateginya," jelas Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono.

Dia menambahkan, perusahaan pembiayaan memiliki kebijakan bunga masing-masing berdasarkan profil risiko konsumen dan besaran uang muka atau down payment (DP).

Saat ini, menurutnya, profil pembiayaan kendaraan penumpang sudah berada pada kisaran DP 25 persen. Sementara kendaraan komersial umumnya menggunakan DP 35 persen.

Kondisi tersebut terbentuk setelah perusahaan pembiayaan meningkatkan persyaratan uang muka seiring kenaikan NPL.

Meski demikian, skema tersebut dinilai sudah mulai diterima oleh konsumen dan lembaga pembiayaan.

"Jadi kami masih akan memonitor itu tetapi rasanya profil yang sudah terbentuk saat ini dengan komersial mulai dari 35 (persen), passenger mulai dari 25 (persen)," tuturnya.