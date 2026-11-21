JawaPos.com - Daihatsu membawa tujuh unit kendaraan dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) Jakarta 2026 yang berlangsung pada 20-29 November 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Beberapa model yang ditampilkan antara lain Sigra, Ayla, Terios, Rocky, dan Rocky Hybrid. Daihatsu juga membawa Gran Max Urban Retro, model modifikasi yang mengusung tampilan berbeda dari versi standarnya.

Deretan mobil yang dipamerkan Daihatsu mencakup kendaraan keluarga, mobil perkotaan, hingga kendaraan untuk kebutuhan usaha.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor Rokky Irvayandi mengatakan, kehadiran Daihatsu di GAW 2026 juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung pilihan kendaraan yang ditawarkan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang terus mempercayakan Daihatsu sebagai Sahabat dalam memenuhi berbagai kebutuhan mobilitasnya,” ujar Rokky di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

“Kami berharap kehadiran Daihatsu di GAW 2026 dapat memberikan pengalaman menyenangkan sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati berbagai kemudahan dan penawaran menarik yang kami hadirkan,” imbuhnya.

Selain memamerkan kendaraan, Daihatsu menyediakan area konsultasi pembelian dengan tim penjualan untuk membantu pengunjung mendapatkan informasi mengenai produk dan proses pembelian.

Daihatsu juga menghadirkan program DAIFEST (Daihatsu Festival) yang berlangsung pada 1 November 2026 hingga 31 Januari 2027.