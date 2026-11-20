JawaPos.com - Wiper menjadi salah satu komponen mobil yang kerap luput dari perhatian pemilik kendaraan.

Meski kerap disepelekan, mengetahui kondisi wiper mobil sangat berpengaruh terhadap keselamatan berkendara, terutama saat hujan.

Idealnya, wiper mobil diganti setiap enam hingga 12 bulan sekali. Namun, waktu penggantian tersebut bisa lebih cepat bergantung pada intensitas penggunaan, kondisi lingkungan, serta kualitas material karet yang digunakan.

General Manager PT Sumber Berkat Timmy mengatakan, pemilik kendaraan sebaiknya tidak hanya mengandalkan usia pemakaian untuk menentukan waktu penggantian wiper.

Kondisi fisik dan kemampuan wiper dalam menyapu air juga perlu diperhatikan.

Untuk penggunaan harian normal, penggantian wiper disarankan setiap enam hingga 12 bulan.

Sementara itu, mobil yang sering terparkir di luar ruangan atau terpapar panas matahari langsung sebaiknya mengganti wiper setiap enam hingga delapan bulan.

Paparan suhu tinggi dapat mempercepat pengerasan karet sehingga materialnya lebih mudah getas dan kehilangan elastisitas.

Bahkan, kendaraan yang jarang digunakan tetap membutuhkan pemeriksaan berkala karena usia material dan paparan panas tetap dapat memengaruhi kualitas karet.

Adapun wiper berbahan silikon berpotensi memiliki masa pakai lebih panjang, yakni hingga dua sampai tiga tahun dengan perawatan yang baik.

Meski begitu, penggantian tetap perlu dilakukan lebih awal apabila kemampuan penyapuannya mulai menurun.

"Kalau sepanjang tahun ini lebih banyak kemaraunya, begitu masuk musim hujan harus sudah ganti wiper," ujar Timmy ditemui JawaPos.com di arena Gaikindo Auto Week, Jumat (20/11).

Kenali Tanda Wiper Mobil Harus Diganti Selain memperhatikan usia pemakaian, ada beberapa tanda yang bisa menjadi petunjuk bahwa wiper mobil sudah waktunya diganti.

Pertama, wiper tidak lagi mampu menyapu air secara merata. Ketika dioperasikan, masih terdapat bagian kaca yang basah atau muncul garis-garis air sehingga mengganggu pandangan pengemudi.

Kedua, muncul suara berdecit atau gesekan saat wiper bergerak. Kondisi ini bisa menjadi indikasi bahwa karet mulai mengeras atau permukaannya sudah tidak bekerja optimal saat bersentuhan dengan kaca.

Ketiga, terdapat kerusakan fisik pada karet wiper, seperti retak, robek, terkelupas, atau berubah bentuk. Jika menemukan tanda-tanda tersebut, pemilik kendaraan sebaiknya segera melakukan penggantian.

Kondisi wiper yang tidak optimal berisiko mengurangi visibilitas, khususnya ketika hujan deras.

Situasi ini bisa semakin berbahaya saat berkendara malam hari, ketika pantulan cahaya dari kendaraan lain dan lampu jalan dapat memperburuk pandangan melalui kaca yang tidak bersih.

Karena itu, pemeriksaan wiper sebaiknya menjadi bagian dari perawatan rutin kendaraan.

Pemilik mobil juga disarankan mengecek kondisinya sebelum melakukan perjalanan jauh maupun menjelang musim hujan.

Selain memeriksa karet penyapu, pemilik kendaraan juga perlu memastikan sistem washer atau penyemprot air kaca berfungsi normal.

Cairan pembersih kaca yang cukup membantu membersihkan kotoran yang menempel dan mendukung kinerja wiper.

Pemilihan wiper pengganti juga tidak boleh sembarangan. Ukuran dan jenis wiper harus disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan agar dapat menempel dengan baik dan menyapu permukaan kaca secara optimal.

Di pasaran, terdapat beberapa jenis wiper yang umum digunakan, antara lain frameless dan steel frame.

Keduanya memiliki konstruksi berbeda sehingga pemilik kendaraan perlu menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan serta rekomendasi pabrikan mobil.

Flosser, misalnya, menghadirkan tiga varian produk wiper, yakni Frameless Wiper F-700, Steel Frame Wiper F-500 untuk kaca depan, serta F-300 untuk kaca belakang.

Dalam Gaikindo Auto Week 2026 yang berlangsung pada 20–29 November 2026, Flosser turut menghadirkan program penggantian wiper menggunakan varian Frameless Wiper F-700.

Ganti Wiper Sekaligus Berdonasi Di luar kegiatan otomotif tersebut, Flosser juga berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta melalui program sosial bertajuk Jernihkan Pandangan, Alirkan Jutaan Kebaikan.

Melalui program tersebut, pengunjung Gaikindo Auto Week 2026 dapat mengganti wiper kendaraan dengan memberikan kontribusi secara sukarela atau seikhlasnya.

Seluruh hasil penjualan dan penggalangan dana akan didonasikan kepada PMI DKI Jakarta.

Timmy mengatakan, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mengajak masyarakat lebih memperhatikan perawatan kendaraan sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan.

"Melalui program Ganti Wiper Bayar Seikhlasnya, kami ingin mengajak para pecinta otomotif dan pengunjung pameran untuk merawat kendaraan terutama saat berkendara di musim hujan, dan juga berpartisipasi nyata dalam aksi kemanusiaan. Kami berharap program ini dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan," lanjut Timmy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Beky Mardani menjelaskan, dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan PMI.

Mulai dari layanan darah, penyediaan ambulans, pertolongan pertama, evakuasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, distribusi bantuan, penyediaan air bersih, hingga pemulihan pascabencana.