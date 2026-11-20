JawaPos.com - Triumph Motorcycles Indonesia membawa tiga model unggulan dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 yang berlangsung pada 20-29 November di ICE BSD City, Tangerang. Ketiganya meliputi Speed Twin 1200 TFC, Scrambler 1200 XE, dan Scrambler 400 X.

Director PT Moto World International Joe Frans mengatakan, keikutsertaan Triumph dalam IMOS 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan model terbaru, termasuk Speed Twin 1200 TFC dan pembaruan warna keluarga Scrambler.

"Tahun ini, kami sangat antusias untuk menampilkan Speed Twin 1200 TFC, sebuah sepeda motor yang sangat eksklusif dan merepresentasikan keunggulan craftsmanship serta warisan sejarah Triumph, bersama dengan pembaruan pilihan warna terbaru dari keluarga Scrambler kami,” kata Joe Frans di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

Sorotan utama Triumph kali ini adalah Speed Twin 1200 TFC (Triumph Factory Custom). Motor tersebut merupakan edisi terbatas dengan jumlah produksi hanya 750 unit di seluruh dunia. Satu unit di antaranya dipamerkan di IMOS 2026.

Model ini menggabungkan desain klasik khas motor Inggris dengan teknologi dan rekayasa modern. Speed Twin 1200 TFC juga menjadi salah satu model eksklusif dalam jajaran Triumph.

Selain itu, Triumph memperkenalkan pilihan warna baru untuk Scrambler 1200 XE, yakni Matt Khaki Green dan Matt Crystal White. Motor bergaya petualang tersebut juga pernah tampil dalam film Matchbox.

Scrambler 1200 XE menggunakan suspensi depan Showa upside-down (USD) 47 mm yang dapat disetel. Sementara bagian belakang mengandalkan suspensi Öhlins piggyback dengan pegas ganda. Kombinasi tersebut menghasilkan jarak main suspensi hingga 250 mm.

Triumph juga memperbarui tampilan Scrambler 400 X melalui kombinasi warna Matt Pewter Grey dan Matt Khaki Green. Model ini menjadi bagian dari keluarga Triumph 400 Series.

Selama IMOS 2026, pengunjung dapat mencoba sejumlah model Triumph melalui fasilitas test ride. Pabrikan asal Inggris itu juga memamerkan jajaran sepeda motor lainnya, aksesori resmi, dan merchandise.