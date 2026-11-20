JawaPos.com - Geely Auto Indonesia resmi meluncurkan Geely Okavango di ajang Geely Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (20/11). SUV tujuh penumpang tersebut hadir di segmen D dengan mesin bensin 1.5L turbocharged.

Kehadiran Okavango menyasar konsumen yang membutuhkan kendaraan berkapasitas tujuh penumpang. Kebutuhan tersebut masih cukup besar di Indonesia. Berdasarkan data GAIKINDO, mobil bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE) menyumbang sekitar 75 persen penjualan mobil nasional hingga Maret 2026.

Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Constantinus Herlijoso mengatakan, kendaraan tujuh penumpang masih menjadi pilihan masyarakat, terutama untuk perjalanan bersama keluarga.

“Kebiasaan bepergian bersama keluarga membuat kendaraan 7-seater tetap menjadi pilihan penting bagi konsumen Indonesia. Kami melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk memperluas pilihan SUV Geely melalui kehadiran Geely Okavango, sekaligus menjangkau lebih banyak konsumen dengan kebutuhan mobilitas yang beragam,” ujar Constantinus.

Dari sisi dimensi kabin, Geely Okavango mengusung konfigurasi tempat duduk 2-3-2. Baris ketiganya memiliki ruang kaki 854 mm dan ruang kepala 964 mm, yang diklaim dapat mengakomodasi penumpang dewasa dengan tinggi hingga 1,8 meter.

Kabin juga dilengkapi 36 ruang penyimpanan dan dapat diatur dalam 32 konfigurasi. Sementara kapasitas bagasinya mencapai 2.050 liter untuk membawa barang bawaan dalam perjalanan.

Fitur kenyamanan yang disematkan meliputi Dual Zone Climate Control, AC khusus penumpang belakang, sistem audio enam speaker, serta tujuh port USB. Tersedia pula layar sentuh Full HD 12,3 inci yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto, panel instrumen digital 10,25 inci, serta Power Tailgate.

Untuk dapur pacu, Okavango menggunakan mesin 1.5L Turbocharged dengan tenaga maksimal 174 PS dan torsi 290 Nm. Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi 7-Speed Wet Dual-Clutch Transmission (7DCT).

Pengemudi dapat memilih tiga mode berkendara, yakni Eco, Comfort, dan Sport. Selain itu, tersedia Manual Mode untuk mengatur perpindahan gigi secara manual.

Geely juga membekali SUV ini dengan Rigid Monocoque Chassis yang dikembangkan melalui penyetelan China-Europe Joint Chassis Tuning (CEVT). Sektor suspensi menggunakan MacPherson Strut di depan dan Multi-link Independent di belakang.

Pada bagian eksterior, Okavango mengusung gril Infinite Waterfall dengan aksen silver, lampu utama Megalith Projector LED, serta Triple-Segment Wave-Chasing LED DRLs. Bagian belakang menggunakan Lava-Flow Through-Type LED Taillights dengan 244 LED.

SUV ini juga dilengkapi pelek alloy 19 inci dan roof rail yang mampu menahan beban hingga 75 kg. Geely menyediakan empat pilihan warna, yakni Snow Mountain Silver, Far Peak Grey, The Bright Moon White, dan Starry Sky Black. Seluruh pilihan menggunakan interior berwarna hitam.

Untuk keselamatan, Geely Okavango memiliki enam airbag yang mencakup hingga baris ketiga. Fitur lainnya meliputi ABS, EBD, ESC, Hill Descent Control (HDC), kamera 360 derajat, sensor parkir belakang, immobiliser, dan alarm antimaling.