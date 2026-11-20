

JawaPos.com - Harley-Davidson menghadirkan enam sepeda motor ikonik dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, pada 20–29 November 2026.

Melalui mitra distributor resminya, PT JLM Auto – Inchcape Indonesia, Harley-Davidson mengusung tema The Art of Grand American Touring. Pengunjung juga dapat mencoba pengalaman berkendara interaktif melalui Harley-Davidson Jumpstart Experience.

Operations Director PT JLM Auto – Inchcape Indonesia Irvino Edwardly mengatakan, kehadiran Harley-Davidson di IMOS 2026 menjadi kesempatan untuk mendekatkan karakter merek asal Amerika Serikat tersebut kepada masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan kampanye global RIDE. dan tagline Built for the Journey. Driven by Freedom., Harley-Davidson menghadirkan berbagai aktivitas untuk memperkenalkan warisan dan karakter produknya kepada pengunjung.

Enam Model Harley-Davidson Hadir di IMOS 2026 Enam sepeda motor yang dipamerkan mewakili beberapa segmen, mulai Grand American Touring, Cruiser, Adventure Touring, hingga Sport.

Dari keluarga Grand American Touring, terdapat Road Glide dan Street Glide. Kedua model tersebut menawarkan desain khas Amerika, performa bertenaga, serta kenyamanan untuk perjalanan jarak jauh.

Sementara itu, segmen Cruiser diwakili Low Rider ST dan Breakout yang memiliki karakter sporty. Harley-Davidson juga membawa Pan America ST untuk segmen Adventure Touring serta Sportster S yang mengusung desain modern dan performa dinamis.

Kehadiran enam model tersebut memberikan gambaran mengenai pilihan karakter berkendara yang ditawarkan Harley-Davidson kepada konsumen Indonesia.

Pengunjung Bisa Mencoba Jumpstart Experience Selain melihat jajaran sepeda motor, pengunjung IMOS 2026 juga dapat mengikuti Harley-Davidson Jumpstart Experience.

Aktivitas ini menggunakan Street Glide yang ditempatkan pada platform statis khusus.

Pengunjung bisa merasakan sensasi mengoperasikan sepeda motor Harley-Davidson, termasuk mendengarkan suara mesin khasnya, tanpa harus memiliki pengalaman mengendarai motor besar.

Seluruh aktivitas dilakukan di bawah pengawasan tim Harley-Davidson dengan mengutamakan keselamatan.

Pengunjung yang mengikuti aktivitas tersebut juga berkesempatan memperoleh merchandise Harley-Davidson edisi terbatas selama persediaan masih tersedia.

Irvino berharap aktivitas tersebut dapat membuka kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk mengenal sepeda motor Harley-Davidson.