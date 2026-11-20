JawaPos.com - Yamaha memberikan penyegaran pada jajaran skutik premiumnya melalui peluncuran tiga warna baru NMax “TURBO” dan NMax NEO di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Ketiga warna tersebut diperkenalkan pada pembukaan IMOS 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

Yamaha menghadirkan warna Matte Green untuk NMax “TURBO” Series. Sementara NMax NEO Series mendapat dua pilihan warna baru, yakni Dark Red dan Light Grey.

Kehadiran warna tersebut melengkapi pilihan yang sudah tersedia sekaligus memberikan alternatif bagi konsumen yang ingin tampil berbeda dengan skutik MAXI Yamaha.

Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg., Rifki Maulana, mengatakan penyegaran warna menjadi bagian dari upaya Yamaha mengikuti perkembangan gaya hidup konsumen.

Menurutnya, pengembangan produk tidak hanya berfokus pada teknologi dan performa mesin, tetapi juga desain yang mengikuti tren pasar sepeda motor nasional.

Tiga Warna dengan Karakter Berbeda Matte Green menjadi warna baru untuk NMax “TURBO” TECH MAX dan NMax “TURBO”. Warna hijau doff tersebut dipadukan dengan pelek bronze sehingga memberikan kesan gagah sekaligus mewah.

Sementara itu, Dark Red hadir dengan tampilan metallic-glossy yang memberikan kesan sporty. Pantulan cahaya pada bodi mempertegas lekukan desain NMax.

Pilihan lainnya adalah Light Grey. Warna abu-abu muda dengan sentuhan metalik ini memberikan kesan modern dan minimalis, tetapi tetap mempertahankan karakter sporty.

Kedua warna tersebut dipadukan dengan pelek hitam dan tersedia untuk NMax NEO serta NMax NEO S.

Selain penyegaran tampilan, skutik ini tetap mengandalkan mesin Blue Core 155 cc VVA yang dipadukan dengan teknologi Yamaha Electric Continuously Variable Transmission (YECVT).

Teknologi tersebut memungkinkan pengendara memilih dua mode berkendara, yakni Town (T) untuk penggunaan harian dan Sport (S) untuk mendapatkan respons berkendara yang lebih dinamis.

Yamaha juga menyematkan fitur Y-Shift dengan tiga tingkatan untuk membantu pengendara mengatur respons akselerasi dan deselerasi. Fitur ini dapat dimanfaatkan ketika menyalip kendaraan maupun saat melewati jalan menurun.

Pada varian tertentu, NMAX “TURBO” juga dilengkapi TFT Infotainment Display yang mendukung sistem navigasi, ABS Dual Channel, Traction Control System (TCS), serta Performance Damper.

Berbagai fitur tersebut menunjang kenyamanan, keselamatan, dan stabilitas saat berkendara.

Bicara harga tergantung varin. Untuk NMax TURBO Techmax Ultimate dibanderol Rp 46.945.000, NMax “TURBO” Techhmax Rp 44.965.000.