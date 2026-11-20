



JawaPos.com - BYD resmi mengumumkan harga SUV elektrifikasi terbarunya, TiTAN 7 DM, di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

Mengusung teknologi plug-in hybrid DM-p, mobil ini ditawarkan dalam dua varian President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, penerimaan pasar Indonesia terhadap kendaraan BYD terus meningkat.

Hingga saat ini, BYD Group telah mendapatkan kepercayaan lebih dari 123.000 pelanggan di Tanah Air.

"Kepercayaan lebih dari 123.000 pelanggan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi dan solusi mobilitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Eagle Zhao.

Kini, BYD menambah pilihan melalui TiTAN 7 DM. SUV tersebut mengusung teknologi DM-p yang mengombinasikan mesin bensin dan motor listrik dengan karakter performa tinggi.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, TiTAN 7 DM dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen SUV yang menginginkan performa, efisiensi, dan kenyamanan.

"Kami melihat masih ada ruang untuk menghadirkan standar baru di segmen SUV, di mana ketangguhan tidak harus mengorbankan efisiensi," kata Luther.

Tenaga kombinasi 300 kW dan sistem AWD

Dari sisi performa, BYD TiTAN 7 DM menggunakan mesin 1.5T High Efficiency Engine yang menghasilkan tenaga 110 kW dan torsi 220 Nm.

Mesin tersebut dipadukan dengan motor listrik yang menghasilkan kombinasi tenaga maksimum 300 kW dan torsi 630 Nm. Sistem penggerak All-Wheel Drive (AWD) turut disematkan untuk mendukung traksi dan stabilitas di berbagai kondisi jalan.

SUV ini juga dilengkapi teknologi DiSus-C Intelligent Suspension untuk meningkatkan stabilitas dan kenyamanan berkendara.

Untuk menghadapi beragam medan, tersedia All-Terrain Mode dengan empat pilihan mode berkendara. BYD turut menyematkan fitur Leopard U-Turn yang membantu kendaraan bermanuver di ruang terbatas.

Ground clearance setinggi 205 mm menjadi salah satu modal TiTAN 7 DM untuk melintasi permukaan jalan yang beragam.

Pada aspek keselamatan, tersedia tujuh airbag, termasuk side curtain airbags hingga baris ketiga.

Fitur lainnya meliputi Advanced Driver Assistance System (ADAS), Sentry Mode, serta rem cakram di roda depan dan belakang.

Adapun harga BYD TiTAN 7 DM di Indonesia adalah sebagai berikut: TiTAN 7 DM Premium: Rp 639 juta dan TiTAN 7 DM Performance: Rp 739 juta.

Pamerkan Teknologi FLASH Charging di GAW 2026 Selain TiTAN 7 DM, BYD memamerkan sejumlah teknologi unggulan di GAW 2026. Di antaranya Second Generation Blade Battery dan FLASH Charging yang diperkenalkan untuk pasar Indonesia pada Oktober 2026.

BYD M6 EV menjadi model pertama yang dapat menggunakan teknologi tersebut. Sementara itu, BYD Atto 2 EV turut dipamerkan untuk memperlihatkan kompatibilitasnya dengan teknologi FLASH Charging.

BYD juga menyediakan program pengisian daya gratis bagi pengguna BYD M6 EV produksi 2026 hingga Januari 2027.

Di booth Hall 7, pengunjung dapat melihat jajaran kendaraan BYD, termasuk Atto 1, Atto 2, Atto 3, M6 EV, M6 DM, dan TiTAN 7 DM.

BYD turut menghadirkan area khusus teknologi DM, demonstrasi Vehicle-to-Load (V2L), zona FLASH Charging, layanan purnajual, serta area konsultasi pembelian.

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