JawaPos.com - GAC Indonesia resmi mengumumkan harga AION i60 sebesar Rp 532 juta dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) Jakarta 2026, Jumat (20/11).

SUV listrik tersebut menawarkan jarak tempuh hingga 602 kilometer berdasarkan standar NEDC.

CEO GAC Indonesia Andry Ciu mengatakan, AION i60 telah mengantongi lebih dari 1.000 pre-booking sejak diperkenalkan pada 7 November 2026. "Sejak diperkenalkan dua minggu lalu, AION i60 telah mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat Indonesia," ujar Andry.

Dia menyebut, GAC mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan keandalan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas konsumen Indonesia.

AION i60 dipasarkan sebagai All-Rounder Vehicle (ARV) yang menggabungkan karakter SUV, kelincahan sedan, dan keluasan kabin MPV. Konsep tersebut diterjemahkan melalui empat aspek, yakni kenyamanan, keandalan, keselamatan, dan desain.

Dari sisi dimensi, AION i60 memiliki wheelbase 2.775 mm. Kabinnya dilengkapi jok berbahan baby-grade synthetic leather dengan bantalan ultra-soft delapan lapis. Ada pula refrigerator in vehicle, Cabin Fresh Air System, dan fitur Faster Cooling.

Untuk mendukung kenyamanan berkendara, GAC membekali mobil ini dengan suspensi MacPherson di depan dan Five-Link Independent Suspension di belakang.

Kapasitas bagasinya mencapai 658 liter dan dapat diperluas hingga 1.876 liter. Selain itu, tersedia frunk atau ruang penyimpanan depan dengan kapasitas 60 liter.

Baterai 75 kWh, Jarak Tempuh 602 Km

Pada sektor penggerak, AION i60 menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berkapasitas 75 kWh dengan teknologi Magazine Battery 2.0.

Baterai tersebut diklaim mampu membawa mobil menempuh jarak hingga 602 km berdasarkan standar NEDC.

Pengisian daya didukung teknologi 3C Fast Charging. Sementara motor listrik Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) menghasilkan tenaga maksimum 150 kW atau setara 201 hp dan torsi 210 Nm.

Motor listrik tersebut menggerakkan roda depan atau Front Wheel Drive (FWD). Kecepatan maksimum yang dapat dicapai mencapai 170 km/jam.

Untuk keselamatan, AION i60 dibekali enam airbag dan 15 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Level 2. Mobil ini juga menggunakan struktur bodi baja berkekuatan tinggi dengan teknologi 720° All-Round Body Protection.

Garansi delapan tahun GAC Indonesia juga memberikan garansi hingga delapan tahun untuk AION i60. Dukungan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian kepada konsumen dalam penggunaan kendaraan listrik jangka panjang.

"Melalui AION i60, kami ingin memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa mereka mendapatkan kendaraan yang dirancang dengan standar kualitas tinggi, didukung perlindungan keselamatan serta garansi jangka panjang," kata Andry.

Dari sisi tampilan, AION i60 tersedia dalam lima pilihan warna, yakni Royal Black, Holographic Silver, Polar White, Galaxy Blue, dan Mocha Brown. Khusus warna Holographic Silver dan Polar White, konsumen juga bisa memilih opsi two-tone.

Selama GAW Jakarta 2026 pada 20–29 November, GAC Indonesia menawarkan program khusus pre-booking dengan biaya pemesanan Rp 99 ribu.

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