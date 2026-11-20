JawaPos.com - Lepas resmi memasarkan SUV listrik E6 EV di Indonesia dengan harga mulai Rp419,9 juta. Mobil listrik yang tersedia dalam varian Stylish dan Passion tersebut diperkenalkan dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

Lepas E6 EV Stylish dibanderol Rp419,9 juta, sedangkan varian Passion dijual Rp479,9 juta. Keduanya merupakan harga on the road (OTR) Jakarta.

Lepas juga menawarkan warna khusus Lightning Orange dengan jumlah terbatas, yakni 20 unit. Konsumen yang memilih warna tersebut dikenakan tambahan Rp10 juta dari harga normal. Pilihan warna edisi terbatas lainnya, Windsor Amethyst Purple, akan menyusul.

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“Lepas E6 EV menjadi bagian dari langkah kami untuk memperkenalkan pilihan mobilitas listrik yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami melihat personal urban kini memiliki pertimbangan yang semakin beragam dalam memilih kendaraan, mulai dari desain, kenyamanan, teknologi, hingga kemudahan penggunaan sehari-hari,” ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director Lepas Indonesia.

Dari sisi desain, Lepas E6 EV menggunakan konsep Leopard Aesthetics yang terinspirasi dari karakter macan tutul.

Bagian depan dilengkapi Predator Gaze Headlights dengan Focus LED Headlight dan LED Split Dual-Lens.

Sistem pencahayaan tersebut diklaim memiliki jangkauan hingga 184 meter. Mobil ini juga menggunakan pelek alloy berukuran 19 inci.

Interiornya mengusung konsep Nature-Tech Cabin dengan layar bergaya waterfall, speaker berdesain pebble, serta panoramic sunroof seluas 1,12 meter persegi.

Desain interior Lepas E6 EV juga mendapat penghargaan Best Interior Design Award kategori City Car dalam ajang 2026 Torino Automotive Design di Italia.

Untuk performa, Lepas E6 EV menggunakan baterai berkapasitas 67 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 540 kilometer berdasarkan pengujian NEDC.

Sistem penggeraknya memakai 12-in-1 Integrated Electric Motor dengan efisiensi mencapai 90,8 persen.

Pengisian baterai didukung teknologi DC fast charging berdaya hingga 120 kW. Dengan fasilitas tersebut, pengisian daya dari 30 persen hingga 80 persen diklaim membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Mobil ini juga memiliki kemampuan melewati genangan air hingga kedalaman 500 milimeter.

Ada fitur Vehicle-to-Load (V2L) dengan daya maksimal 3,3 kW yang memungkinkan baterai kendaraan digunakan untuk memasok listrik ke perangkat elektronik di luar mobil.

SUV listrik ini memiliki dimensi panjang 4.570 milimeter, lebar 1.852 milimeter, dan tinggi 1.676 milimeter. Jarak sumbu rodanya mencapai 2.700 milimeter, dengan ruang kaki penumpang belakang sebesar 911 milimeter.

Kursi depan menggunakan Cloud Comfort Seats dengan struktur sembilan lapisan. Pengemudi mendapat pengaturan kursi elektrik 10 arah, sedangkan kursi penumpang depan dapat diatur dalam enam arah.

Untuk penyimpanan, tersedia 39 kompartemen di dalam kabin. Bagasi belakang memiliki kapasitas 323 liter yang bisa diperluas hingga 1.225 liter. Selain itu, terdapat bagasi depan atau front trunk berkapasitas 38 liter dan ruang penyimpanan tambahan berkapasitas 99 liter.

Pada bagian teknologi, Lepas E6 EV dilengkapi layar sentral 13,2 inci beresolusi 2K, Apple CarPlay nirkabel, Android Auto, dan pengisian daya nirkabel 50W dengan pendingin aktif.

Sistem hiburan menggunakan delapan speaker Sony, pencahayaan kabin dengan 256 pilihan warna, fitur Music Sync, serta Super Voice Assistant. Kualitas udara kabin didukung N95 Air Filter dan Air Quality System (AQS) dengan filter PM0.3.

Fitur keselamatannya mencakup 16 teknologi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), kamera 540° Surround View, dan Automatic Parking Assistance (APA). Tersedia pula Follow Trace Back Assist (FTBA) serta tujuh pilihan mode berkendara.