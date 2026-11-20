JawaPos.com - Changan membawa empat model kendaraan elektrifikasi dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Kehadiran tersebut sekaligus menandai satu tahun perjalanan merek otomotif asal Tiongkok itu di Indonesia sejak November 2025.

Keempat model yang diperkenalkan terdiri dari Changan Lumin, Changan Deepal S07, Changan Deepal S05, dan Changan Nevo Q05. Masing-masing menawarkan karakter dan teknologi berbeda, mulai dari mobil listrik berukuran kompak hingga SUV elektrifikasi.

CEO Changan Indonesia Setiawan Surya mengatakan, perusahaan memulai kiprahnya di Indonesia melalui kerja sama dengan Indomobil Group. Dalam satu tahun terakhir, Changan memperluas pilihan kendaraan sekaligus jaringan penjualannya.

Dia menegaskan, melalui semangat ONEderful Changan, pihaknya bersyukur dapat melihat bagaimana perjalanan tersebut berkembang, mulai dari lini kendaraan elektrifikasi yang beragam, semakin luasnya jaringan dealer, hingga kepercayaan dan apresiasi yang diberikan oleh konsumen maupun industri otomotif.

“Kami menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Karena itu, kepercayaan yang telah diberikan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi konsumen Indonesia,” ujar Setiawan di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

Changan Lumin menjadi model yang menyasar penggunaan di perkotaan. Mobil listrik ini memiliki dimensi kompak dengan desain ekspresif. Sementara itu, Deepal S07 hadir sebagai SUV listrik premium yang mengutamakan desain, teknologi, dan kenyamanan. Model tersebut juga meraih penghargaan Best Exterior Design dari Torino Automotive Design Award 2025.

Changan turut menawarkan Deepal S05 dalam dua pilihan teknologi, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV). Pada versi BEV, kendaraan sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Adapun versi REEV menggunakan motor listrik sebagai penggerak, sementara mesin pembakaran internal berfungsi sebagai generator untuk mengisi daya baterai.

Model lainnya, Nevo Q05, merupakan SUV listrik yang ditujukan untuk kebutuhan mobilitas perkotaan dan keluarga. Mobil ini menawarkan kabin lapang serta sejumlah teknologi pendukung berkendara.

Selain memperkenalkan produk, Changan juga telah merakit tiga model secara lokal di fasilitas produksi Indomobil Group di Purwakarta, Jawa Barat. Ketiganya adalah Lumin, Deepal S07, dan Nevo Q05.