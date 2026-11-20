JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) dan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 resmi dibuka. Pameran roda dua dan roda empat ini akan menyapa pecinta otomotif Indonesia Jumat (20/11) hingga Minggu (29/11) mendatang di ICE BSD City, Tangerang.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmurji mengatakan tema yang dipakai pada pameran ini sejalan dengan pendekatan multi teknologi yang mencakup seluruh jenis kendaraan. “Kami mendukung berbagai jalur teknologi mulai dari mesin pembakaran yang efisien, hybrid hingga kendaraan listrik dengan tetap memperhatikan kesiapan industri dan infrastruktur dalam negeri,” kata Menperin dalam pembukaan di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

Dirinya berharap, entah itu roda dua maupun roda empat bisa semakin menghemat energi dan bisa menurunkan emisi supaya Indonesia bisa melangkah lebih maju lagi.

“Dengan penurunan emisi dan hemat energi, semakin hemat energi kami bisa membayangkan semakin akan berkurang subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah dan itu berarti semakin banyak uang yang bisa dihemat untuk alokasi di sektor-sektor yang lain,” tukasnya.

Dia menegaskan pameran ini adalah ruang kolaborasi bagi industri, komunitas dan masyarakat untuk melihat arah perkembangan industri otomotif nasional. Sebagai mitra strategis, Kemenperin sendiri akan terus hadir untuk mendengarkan dan memfasilitasi aspirasi seluruh pemangku kepentingan industri otomotif nasional.

“Bukan hanya menjadi fasilitator, bukan hanya menjadi regulator, bahkan kami sudah mendekatkan diri. Kementerian Perindustrian harus menjadi akselerator bagi industri nasional. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami ambil dapat mendorong kemajuan bersama,” ungkap dia.

Sebagai informasi, GAW 2025 diramaikan lebih dari 65 jenama. Diantaranya 36 merk kendaraan penumpang dan lebih dari 30 merk industri pendukung. Merk kendaraan penumpang tersebut meliputi BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM, dan Haval.

Kemudian Hyundai, iCar, Jeep, Jetour, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Omoda dan Jaecoo, Polytron, Porsche, Bentley, Suzuki, Toyota, VinFast, Volvo, Wuling, Xpeng, serta Zeekr.