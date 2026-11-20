JawaPos.com – Meskipun tak mengeluarkan mobil baru, Suzuki memanfaatkan ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) Jakarta 2026 untuk mendekatkan diri dengan konsumen melalui beragam pilihan kendaraan dan aktivitas menarik.

Tak hanya memamerkan mobil terbaru, pengunjung juga bisa mencoba langsung sejumlah model Suzuki melalui fasilitas test drive.

Pameran yang berlangsung pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, ini menjadi salah satu kesempatan bagi Suzuki untuk menawarkan program penjualan menjelang akhir tahun.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menempati Hall 5 dengan menghadirkan berbagai kendaraan dari sejumlah segmen, mulai dari mobil keluarga, SUV, kendaraan niaga, hingga mobil listrik.

Marketing & Value Chain 4W Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Randy R. Murdoko mengatakan, GAW Jakarta 2026, Suzuki memberikan kesempatan kepada masyarakat mendapatkan kendaraan baru dengan penawaran menarik.

“Menjelang penghujung tahun, Suzuki memberikan satu momen program penjualan lagi bagi warga Jabodetabek melalui GAIKINDO Auto Week Jakarta 2026. Pengunjung maupun calon konsumen bisa lebih fokus pada promo yang kami sajikan untuk melengkapi keyakinan dalam mengambil keputusan pembelian mobil baru Suzuki,” ujar Randy.

Pajang Beragam Model, dari Hybrid hingga Mobil Listrik Selama pameran, Suzuki membawa 11 unit mobil yang mewakili beragam kebutuhan mobilitas masyarakat.

Beberapa model yang ditampilkan antara lain Suzuki XL7 New Alpha Hybrid, Jimny, e VITARA, Fronx, All New Ertiga Hybrid Cruise, Grand Vitara, S-Presso, APV, dan New Carry.

Kehadiran model dari berbagai segmen tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat langsung pilihan kendaraan sesuai kebutuhan, baik untuk penggunaan keluarga, aktivitas perkotaan, petualangan, maupun keperluan usaha.

Suzuki juga menampilkan teknologi elektrifikasi melalui sejumlah model hybrid dan kendaraan listrik e VITARA.

Lima Mobil Suzuki Bisa Dicoba Langsung Pengunjung GAW Jakarta 2026 juga dapat mencoba langsung lima model Suzuki melalui fasilitas test drive. Yaitu Suzuki Jimny, Fronx, XL7, Grand Vitara, dan e VITARA.

Calon konsumen bisa merasakan kenyamanan kabin, karakter berkendara, serta fitur yang tersedia pada masing-masing kendaraan sebelum menentukan pilihan.

Menariknya, peserta test drive juga berkesempatan mendapatkan souvenir atau merchandise dari Suzuki.

Bahkan pabrikan Jepang tersebut juga menyiapkan tiga aktivitas interaktif di area booth.

Pertama, Kids Sticker Passport, khusus anak-anak dengan mengumpulkan stiker dari sejumlah titik display kendaraan. Setelah stiker terkumpul, peserta bisa menukarkannya dengan layanan face painting gratis.

Kedua, Loading Race. Permainan ini mengajak peserta menyusun muatan Suzuki New Carry secara rapi dan aman dalam waktu 60 detik. Pemenang ditentukan berdasarkan total bobot muatan tertinggi sesuai ketentuan permainan.

Ketiga, Ertiga Cruise Feature Hunt. Dalam permainan ini, peserta ditantang menemukan delapan fitur unggulan Ertiga Cruise hanya dalam waktu dua menit. Peserta dengan perolehan poin tertinggi akan menjadi pemenang.