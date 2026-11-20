JawaPos.com - Selain Prelude, Honda juga menampilkan sejumlah model andalannya di GAW Jakarta 2026. Deretan kendaraan tersebut meliputi Honda Brio, Honda WR-V, Honda BR-V N7X Edition, hingga mobil elektrifikasi seperti Honda HR-V Hybrid dan Honda STEP WGN Hybrid.

Honda juga membawa Super-ONE, mobil listrik kompak yang mengusung karakter fun-to-drive. Model ini menawarkan pengalaman berkendara dinamis dengan tetap mempertahankan ciri khas Honda.

Director Honda Jakarta Center, Hendra Kustiawan, mengatakan keikutsertaan Honda di GAW 2026 menjadi kesempatan bagi konsumen untuk melihat langsung berbagai pilihan kendaraan yang ditawarkan.

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"Kami juga memanfaatkan pameran akhir tahun ini untuk menghadirkan program penjualan yang memberikan kemudahan bagi calon pembeli," ujar Hendra, saat ditemui di GAW 2026, di gedung ICE, Tangerang Selatan (20/11).

Tidak hanya memamerkan kendaraan, Honda menyiapkan sejumlah aktivitas untuk menarik pengunjung.

Salah satunya melalui kolaborasi dengan Hayomoto yang menghadirkan photobooth di dalam kabin Honda STEP WGN Hybrid.

Konsepnya dibuat menyerupai studio foto sehingga pengunjung bisa mengabadikan momen bersama keluarga maupun teman secara gratis.

Aktivitas tersebut tersedia pada 21–22 November serta 27–29 November 2026 di booth Honda.

Pengunjung juga bisa mencoba langsung Honda HR-V Hybrid dan Honda STEP WGN Hybrid melalui fasilitas test drive selama pameran berlangsung.

Melalui kegiatan ini, konsumen dapat merasakan performa, kenyamanan, pengendalian, serta teknologi yang ditawarkan kedua model hybrid tersebut.

Untuk menarik minat konsumen menjelang akhir tahun, Honda menghadirkan sejumlah program penjualan selama GAW Jakarta 2026.

Beberapa penawaran yang disiapkan antara lain: FlexiPay dengan cicilan mulai Rp 1 jutaan, Bunga 0 persen hingga satu tahun, Gasoline Money hingga Rp 3 juta dan Trade-in Benefit hingga Rp 10 juta.

Honda juga menggandeng sejumlah perusahaan pembiayaan untuk mendukung proses pembelian kendaraan.

Mitra pembiayaan tersebut meliputi Orico Balimor Finance, Maybank Finance, Mandiri Tunas Finance, dan Mandiri Utama Finance.

Konsumen dapat berkonsultasi mengenai simulasi kredit, pilihan uang muka, tenor pembiayaan hingga tujuh tahun, serta program bunga khusus.