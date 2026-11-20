JawaPos.com - Jaecoo Indonesia memperkenalkan J7 SHS-P ARDIS Black Edition dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (20/11). Dalam kesempatan yang sama, Jaecoo juga mengumumkan harga resmi J7 SHS-P SIVP sebesar Rp589,9 juta.

Kedua model tersebut melengkapi pilihan J7 SHS-P yang sebelumnya diperkenalkan di Indonesia pada awal 2025. J7 SHS-P ARDIS Black Edition mengandalkan sistem penggerak untuk berbagai medan, sedangkan J7 SHS-P SIVP membawa teknologi parkir otomatis.

“J7 SHS-P ARDIS Black Edition menghadirkan desain elegan dan kemampuan menjelajah, sementara J7 SHS-P SIVP menawarkan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Sebagai merek pertama yang menghadirkan SIVP di Indonesia, kami ingin memastikan inovasi yang kami bawa memberikan manfaat nyata bagi konsumen, didukung oleh program penjualan dan layanan purnajual yang melengkapi pengalaman kepemilikan,” ujar Jim Ma, Business Unit Director, Omoda & Jaecoo Indonesia di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

J7 SHS-P ARDIS Black Edition menggunakan tema hitam pada bagian eksterior dan interior. Warna tersebut diterapkan pada grille, pelek 19 inci, logo, hingga sejumlah bagian kabin. Model ini juga dilengkapi tombol fisik untuk mengoperasikan pengunci diferensial dan mengatur kaca spion.

Dari sisi performa, SUV ini menggabungkan mesin bensin turbo 1,5 liter dengan motor listrik di bagian depan dan belakang. Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga 260 kW dan mampu membawa kendaraan berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam 5,9 detik.

Baterai berkapasitas 18,3 kWh memungkinkan mobil menempuh jarak hingga 80 km menggunakan tenaga listrik. Sementara itu, jarak tempuh gabungannya diklaim lebih dari 1.000 km.

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J7 SHS-P ARDIS Black Edition juga dibekali All-Road Drive Intelligent System (ARDIS). Teknologi ini mengatur distribusi torsi antara roda depan dan belakang berdasarkan kondisi jalan untuk membantu menjaga traksi kendaraan.

“Keunggulan ARDIS dapat dirasakan di medan off-road maupun dalam penggunaan sehari-hari. Kerja motor listrik depan dan belakang serta pengaturan distribusi torsi membantu kendaraan menjaga traksi saat melewati jalan licin, menanjak, atau menikung. Kami juga menyediakan enam mode berkendara agar pengemudi dapat menyesuaikan respons kendaraan dengan kondisi jalan yang dihadapi,” jelas Ryan Ferdiean Tirto, Head of Product, Omoda & Jaecoo Indonesia.

Enam mode berkendara yang tersedia meliputi Eco, Normal, Sport, Off-road, Sand, dan Snow. Mobil ini juga menggunakan electronic rear differential lock untuk membantu distribusi tenaga ketika salah satu roda kehilangan traksi, misalnya saat melewati jalan berlumpur atau permukaan tidak rata.

Jaecoo memasarkan J7 SHS-P ARDIS Black Edition dengan harga Rp599,9 juta. Sementara itu, J7 SHS-P SIVP dibanderol Rp589,9 juta. Model ini sebelumnya diperkenalkan dan mulai menerima pemesanan pada GIIAS 2026.

J7 SHS-P SIVP menjadi model pertama di Indonesia yang membawa teknologi Super Intelligent Valet Parking (SIVP). Indonesia juga dipilih sebagai negara pertama untuk peluncuran global teknologi tersebut.

SIVP memiliki dua fungsi utama, yakni Smart Parking dan Smart Summon. Melalui Smart Parking, pengemudi bisa turun dari mobil terlebih dahulu, kemudian kendaraan mencari tempat parkir dan melakukan manuver secara otomatis di area yang mendukung fitur tersebut.

Sementara itu, Smart Summon memungkinkan pengguna memanggil mobil melalui aplikasi smartphone menuju titik penjemputan yang sudah ditentukan.

Teknologi ini mengandalkan 27 sensor dan kamera, termasuk LiDAR, untuk mendeteksi lingkungan sekitar kendaraan. Sebelum diperkenalkan, sistem SIVP telah menjalani pengujian lebih dari 150.000 km dan lebih dari 20.000 kali percobaan di Indonesia.