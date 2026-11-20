JawaPos.com – DFSK menambah pilihan SUV plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) di Indonesia dengan menghadirkan E5 Plus konfigurasi tujuh penumpang atau 7-Seater.

Model terbaru ini diperkenalkan dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Kehadiran varian tujuh penumpang tersebut melengkapi DFSK E5 Plus yang sebelumnya tersedia dalam konfigurasi enam penumpang.

Penambahan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan konsumen, khususnya keluarga yang membutuhkan kapasitas kabin lebih besar.

Selama GAW 2026, DFSK menawarkan E5 Plus 7-Seater dengan harga khusus Rp 489 juta (OTR Jakarta), dari harga normal Rp 509 juta.

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Selain itu, tersedia bonus aksesori footstep untuk 200 pembeli pertama dan cashback Rp 20 juta. Jika digabungkan dengan keuntungan program lainnya, total benefit yang ditawarkan mencapai Rp 40 juta.

Sementara itu, DFSK E5 Plus 6-Seater tanpa rear entertainment monitor ditawarkan mulai Rp 479 juta (OTR Jakarta).

COO PT Sokonindo Automobile Franz Wang mengatakan, penambahan konfigurasi tujuh penumpang merupakan respons terhadap masukan konsumen sejak E5 Plus pertama kali diperkenalkan di GIIAS 2026.

Menurutnya, setiap keluarga memiliki kebutuhan mobilitas berbeda sehingga DFSK berupaya memberikan pilihan yang lebih fleksibel.

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"Melalui kehadiran DFSK E5 Plus 7-Seater, kami ingin memberikan lebih banyak pilihan bagi keluarga Indonesia untuk menikmati ruang, kenyamanan, dan fleksibilitas yang lebih baik, tanpa mengesampingkan karakter premium yang menjadi identitas E5 Plus," ujar Franz.

DFSK E5 Plus Tersedia dalam Dua Konfigurasi

DFSK E5 Plus kini memiliki dua pilihan kapasitas tempat duduk, yakni enam dan tujuh penumpang.

Pada versi 6-Seater, baris kedua menggunakan model captain seat yang memberikan ruang lebih personal bagi penumpang.

Sementara varian 7-Seater menawarkan kapasitas lebih besar untuk mengakomodasi anggota keluarga tambahan. Konfigurasi ini dinilai lebih sesuai untuk konsumen yang sering bepergian bersama keluarga.

Untuk menunjang kepraktisan, E5 Plus juga dilengkapi kursi yang dapat dilipat rata sehingga ruang kabin bisa disesuaikan dengan kebutuhan penumpang maupun barang bawaan.

DFSK turut menawarkan dua pilihan warna eksterior baru, yaitu Sand Gray dan Cloud Gray.

Khusus 200 pembeli pertama, tersedia bonus electric footstep atau pijakan kaki elektrik untuk memudahkan akses keluar masuk kabin.

Baterai 25 kWh, Jarak Tempuh Listrik 140 Km

Selain kapasitas kabin, daya tarik DFSK E5 Plus terletak pada penggunaan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Teknologi ini menggabungkan motor listrik dan mesin bensin sehingga kendaraan dapat digunakan dalam mode listrik maupun hybrid.

DFSK E5 Plus dibekali baterai berkapasitas 25 kWh yang diklaim mampu memberikan jarak tempuh sekitar 140 kilometer menggunakan tenaga listrik.

Tersedia pula EV-priority driving mode yang memungkinkan pengendara memprioritaskan penggunaan tenaga listrik sesuai kebutuhan.

Untuk mobilitas harian di perkotaan, seperti perjalanan ke kantor atau mengantar anak sekolah, kendaraan dapat memanfaatkan tenaga listrik.

Sementara untuk perjalanan jarak jauh, mesin bensin dan sistem hybrid memberikan fleksibilitas tambahan.

Director Sales Center PT Sokonindo Automobile Cing Hok Rifin mengatakan, teknologi PHEV memberikan pilihan bagi konsumen yang ingin menikmati pengalaman berkendara listrik tanpa sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pengisian daya.

DFSK Tawarkan Promo untuk E5 Plus dan Gelora Minibus

Selain E5 Plus, DFSK juga menghadirkan program penjualan untuk kendaraan niaga Gelora Minibus selama GAW 2026.

Konsumen yang melakukan trade-in Gelora Minibus berkesempatan mendapatkan keuntungan tambahan mulai Rp 100 juta.

Seluruh program penjualan tersebut berlaku selama pameran sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Melalui kehadiran E5 Plus 7-Seater, DFSK berupaya memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Perusahaan juga menegaskan komitmennya terhadap pasar domestik melalui fasilitas manufaktur di Cikande, Banten, yang dibangun sejak 2017.