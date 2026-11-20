JawaPos.com - Honda menampilkan Prelude dengan interior hitam untuk pertama kalinya di Indonesia dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) Jakarta 2026.

Pameran otomotif tersebut berlangsung pada 20-29 November 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Honda Prelude mengusung teknologi hybrid dengan karakter sporty. Pada versi terbaru yang dipamerkan, bagian kabin didominasi warna hitam dengan jahitan biru pada jok dan panel interior. Logo Prelude berwarna biru juga terpasang pada dashboard.

Honda menyebut Prelude dengan interior hitam mulai didistribusikan kepada konsumen Indonesia pada 2027. Sebelumnya, model tersebut telah diperkenalkan pada awal 2026.

Selain Prelude, Honda membawa sejumlah model lain, yakni Brio, WR-V, BR-V N7X Edition, HR-V Hybrid, dan STEP WGN Hybrid. Honda juga menampilkan SUPER-ONE, mobil listrik kompak yang mengusung konsep berkendara menyenangkan.

Director Honda Jakarta Center Hendra Kustiawan mengatakan, pameran tersebut menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk melihat berbagai model Honda sekaligus memanfaatkan program penjualan menjelang akhir tahun.

“Melalui GAW Jakarta 2026, kami ingin memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melihat lebih dekat beragam pilihan mobil Honda, mulai dari model yang telah menjadi favorit masyarakat hingga produk-produk terbaru, termasuk Honda Prelude dengan Interior Hitam,” kata Hendra di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

Selama pameran, Honda juga mengadakan photobooth hasil kolaborasi dengan Hayomoto. Pengunjung dapat berfoto di dalam kabin Honda STEP WGN Hybrid dengan konsep seperti studio foto tanpa biaya.

Aktivitas tersebut berlangsung pada 21-22 November dan 27-29 November 2026 di booth Honda.

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