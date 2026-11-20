JawaPos.com – Toyota membawa dua kabar baru dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026. Selain resmi mengumumkan harga dan penjualan All New Land Cruiser FJ, pabrikan asal Jepang tersebut juga memperkenalkan penyegaran Toyota Rush.

Pameran GAW 2026 berlangsung pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang. Dalam kesempatan ini, Toyota mengusung tema Toyota from Every Road to Every Joy, sekaligus merayakan 55 tahun kehadirannya di Indonesia.

All New Land Cruiser FJ menjadi salah satu model yang paling menarik perhatian. SUV terbaru keluarga Land Cruiser tersebut kini resmi dipasarkan di Indonesia dengan harga mulai Rp 835 juta berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Kehadirannya melengkapi pilihan SUV Toyota, terutama bagi konsumen yang menginginkan kendaraan dengan karakter tangguh untuk penggunaan harian maupun aktivitas petualangan.

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Takuya Yokohama mengatakan, Toyota terus berupaya menghadirkan pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia.

"Selama 55 tahun hadir di Tanah Air, Toyota memahami bahwa setiap konsumen memiliki kebutuhan mobilitas yang berbeda," ujarnya.

Di GAW 2026, Toyota juga menawarkan sejumlah program penjualan, mulai dari bunga 1 persen, paket Smart Drive untuk New Veloz Hybrid EV, hingga cashback Rp 15 juta melalui program Toyota Trade-In.

Selain itu, tersedia layanan purna jual melalui program T-Care untuk memberikan kemudahan perawatan kendaraan bagi pelanggan.

Land Cruiser FJ Hadir dalam Dua Varian All New Land Cruiser FJ menjadi salah satu produk utama Toyota di GAW 2026. Model ini diposisikan sebagai pintu masuk bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan dari keluarga Land Cruiser.

Toyota merancang SUV tersebut untuk menghadapi berbagai kondisi jalan, mulai dari penggunaan di perkotaan hingga medan off-road.

Di Indonesia, All New Land Cruiser FJ tersedia dalam dua varian, yakni Land Cruiser FJ dan Land Cruiser FJ Adventure. Keduanya memiliki karakter desain berbeda.

Varian Land Cruiser FJ tampil dengan nuansa modern melalui penggunaan skid plate berwarna gelap dan lampu utama berbentuk kotak atau square headlamp.

Sementara itu, Land Cruiser FJ Adventure membawa desain yang lebih klasik dan kental dengan karakter kendaraan petualang. Varian ini menggunakan lampu utama bulat, skid plate berwarna light gray, serta desain bumper khusus dengan sudut lebih tegas.

Perbedaan lainnya terlihat pada penggunaan aksen perak di bagian rear bumper dan step garnish.

Untuk pilihan warna, Toyota menyediakan lima opsi, yakni Smoky Blue, Oxide Bronze MC, Platinum White Pearl MC, Ash, dan Attitude Black MC.

Dengan dua pilihan varian tersebut, konsumen bisa menyesuaikan karakter Land Cruiser FJ sesuai preferensi masing-masing.

Toyota Rush Mendapat Penyegaran Desain Selain Land Cruiser FJ, Toyota juga memperkenalkan New Toyota Rush dengan sejumlah pembaruan pada bagian eksterior.

SUV keluarga berkapasitas tujuh penumpang ini mendapatkan desain grille depan baru atau bold new grille. Bagian belakang juga mengalami penyegaran melalui desain lampu baru atau new rear lamp design.

Meski tampil lebih segar, New Toyota Rush tetap mempertahankan karakter SUV yang selama ini menjadi identitasnya.

Salah satunya penggunaan sistem penggerak roda belakang atau Rear-Wheel Drive (RWD), sasis kokoh, serta ground clearance tinggi.

Kombinasi tersebut menjadi salah satu keunggulan Rush untuk menghadapi berbagai kondisi jalan di Indonesia. Toyota juga tetap menyediakan karakter sporty melalui varian GR Sport.

Sebagai SUV keluarga yang telah hadir di Indonesia sejak 2006, Rush menjadi salah satu model yang memperkuat pilihan kendaraan tujuh penumpang di jajaran produk Toyota.

Perkuat Pilihan Mobil Hybrid dan Listrik Tidak hanya menghadirkan kendaraan bermesin konvensional, Toyota juga membawa sejumlah model elektrifikasi dalam pameran GAW 2026.

Langkah tersebut sejalan dengan strategi multi-pathway Toyota, yakni menyediakan berbagai pilihan teknologi kendaraan sesuai kebutuhan konsumen dan kondisi pasar.

Beberapa model yang ditampilkan antara lain Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV, Yaris Cross Hybrid EV, dan Veloz Hybrid EV.

Ketiga model tersebut masing-masing pernah meraih penghargaan Car of the Year pada 2023, 2024, dan 2026.

Toyota juga membawa bZ4X Touring Battery EV yang sebelumnya diperkenalkan pada GIIAS 2026.

Secara keseluruhan, Toyota memiliki lebih dari 30 model di Indonesia, mulai dari kendaraan bermesin konvensional, hybrid, hingga mobil listrik berbasis baterai.