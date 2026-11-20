JawaPos.com – Suzuki resmi meluncurkan Burgman Street di Indonesia melalui ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, 20–29 November 2026.

Skutik 125 cc ini hadir dengan desain premium, panel instrumen TFT LCD, konektivitas smartphone, hingga sistem kunci pintar.

Penjualan Suzuki Burgman Street juga langsung dimulai selama pameran berlangsung. Konsumen dapat melakukan pembelian melalui jaringan dealer sepeda motor Suzuki di seluruh Indonesia.

Burgman Street menawarkan sejumlah pembaruan teknologi yang untuk pertama kalinya diterapkan pada lini skuter Suzuki di Indonesia.

Teuku Agha, 2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), mengatakan, kebutuhan konsumen sepeda motor kini tidak hanya berkaitan dengan performa dan efisiensi bahan bakar. Kemudahan penggunaan, konektivitas, serta kenyamanan juga menjadi pertimbangan.

"Konsumen saat ini mengharapkan lebih dari sekadar kendaraan yang efisien. Selain performa dan efisiensi, mereka juga mengutamakan kemudahan, konektivitas, serta pengalaman berkendara yang modern dan nyaman," ujar Agha.

"Selain performa dan efisiensi, konsumen juga mengutamakan kemudahan, konektivitas, serta pengalaman berkendara yang modern dan nyaman," ujar Agha.

Dibekali TFT LCD dan Suzuki Ride Connect+

Salah satu daya tarik Suzuki Burgman Street adalah penggunaan panel instrumen TFT LCD berwarna berukuran 4,2 inci. Fitur ini menjadi yang pertama digunakan pada lini skuter Suzuki di Indonesia.

Panel tersebut menyajikan berbagai informasi berkendara dengan tampilan yang lebih modern dan mudah dibaca. Suzuki Ride Connect+ dapat terhubung ke smartphone. Pengendara bisa mengakses informasi navigasi, notifikasi panggilan dan pesan masuk, serta informasi cuaca.

Fitur lainnya adalah Smart Keyless System. Ini memungkinkan pengendara mengakses kendaraan tanpa harus memasukkan anak kunci atau mengeluarkan remote dari dalam tas maupun saku.

Mesin 125 cc dengan Teknologi Suzuki Eco Performance Urusan tenaga mengandalkan mesin berkapasitas 125 cc yang sudah menggunakan teknologi Suzuki Eco Performance (SEP).

Mampu menghasilkan tenaga maksimum 6,2 kW dan torsi puncak 10,2 Nm. Suzuki juga melakukan penyempurnaan pada sistem pembakaran dan pengaturan transmisi CVT.

Kombinasi tersebut diklaim mampu menghasilkan akselerasi yang halus dan responsif, terutama ketika menghadapi kondisi lalu lintas perkotaan yang padat atau stop and go.

Untuk menunjang kenyamanan, Burgman Street menggunakan rangka baru yang lebih ringan serta karakter suspensi yang dirancang stabil.

Mesin 125 cc dengan Teknologi Suzuki Eco Performance

Dari sisi dapur pacu, Suzuki Burgman Street mengandalkan mesin berkapasitas 125 cc yang sudah menggunakan teknologi Suzuki Eco Performance (SEP).

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 6,2 kW dan torsi puncak 10,2 Nm. Suzuki juga melakukan penyempurnaan pada sistem pembakaran dan pengaturan transmisi CVT.

Kombinasi tersebut diklaim mampu menghasilkan akselerasi yang halus dan responsif, terutama ketika menghadapi kondisi lalu lintas perkotaan yang padat atau stop and go.

Burgman Street menggunakan rangka baru yang lebih ringan serta karakter suspensi yang dirancang stabil.

Skutik ini juga memiliki jok panjang dan ruang kaki yang luas. Konfigurasi tersebut diharapkan memberikan kenyamanan bagi pengendara maupun pembonceng, termasuk ketika digunakan untuk perjalanan jarak jauh.

Bagasi 24,6 Liter dan USB Charger Selain teknologi dan performa, Suzuki turut memperhatikan aspek kepraktisan. Burgman Street dibekali bagasi di bawah jok berkapasitas 24,6 liter untuk menyimpan berbagai perlengkapan berkendara.

Tersedia pula dua kompartemen penyimpanan di bagian depan, dual utility hooks untuk menggantung barang, serta USB charger 2A untuk mengisi daya smartphone selama perjalanan.

Pada sektor pengereman, Suzuki menyematkan Combined Brake System (CBS). Sistem ini membantu mendistribusikan pengereman agar lebih seimbang ketika pengendara melakukan deselerasi.

Sementara itu, tampilan eksterior mengusung konsep sleek modern dengan desain bodi elegan. Karakter premium diperkuat melalui penggunaan lampu depan split-lens LED, lampu belakang LED terintegrasi, windscreen berwarna dark smoked, serta emblem metalik.

Harga Suzuki Burgman Street Rp 30,9 Juta Untuk pasar Indonesia, Suzuki Burgman Street ditawarkan dalam tiga pilihan warna, yakni Pearl Grace White – Met Matt Luxe Copper, Met Matt Stellar Blue – Met Matt Luxe Copper, dan Met Royal Bronze – Met Matt Luxe Copper.

Agha optimistis kehadiran model baru ini dapat menarik perhatian konsumen, terutama mereka yang membutuhkan skutik untuk menunjang mobilitas harian dengan fitur lebih modern.