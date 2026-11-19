JawaPos.com - Pemesanan jadwal servis mobil atau service booking meningkat 10,7 persen pada Januari hingga Juni 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingkat penyelesaian pemesanan naik dari 65 persen menjadi 79,6 persen, sedangkan pembatalan turun dari 24,8 persen menjadi 19,2 persen.

Peningkatan tersebut tercatat dalam riset data pengelolaan layanan purna jual salah satu produsen otomotif besar di Indonesia yang bekerja sama dengan transcosmos Indonesia (TCID).

Perusahaan memanfaatkan contact center untuk membantu mengelola pemesanan servis sekaligus mempermudah komunikasi antara pelanggan dan dealer.

Vice President Director transcosmos Indonesia Ardi Sudarto mengatakan, contact center memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menangani kebutuhan layanan pelanggan.

“Kami melihat contact center sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang dapat memberikan nilai lebih dari sekadar layanan pelanggan. Melalui integrasi manusia, proses, teknologi, dan data, contact center dapat mendukung kebutuhan bisnis klien, mulai dari tindak lanjut peluang penjualan hingga peningkatan efisiensi layanan purna jual,” ujar Ardi di Jakarta, Kamis (19/11).

Sebelumnya, pengiriman pengingat jadwal servis, tindak lanjut pelanggan, hingga pemantauan status pemesanan masih banyak dilakukan secara manual.

Melalui sistem yang diperbarui, pelanggan kini dapat menerima pengingat otomatis, memantau status booking secara real time, serta mengatur ulang jadwal servis melalui pelanggan maupun dealer.

Komunikasi dengan pelanggan juga disesuaikan berdasarkan data yang tersedia. Dengan begitu, agen contact center dapat lebih fokus menangani pelanggan yang membutuhkan bantuan langsung.

Selain mengelola pemesanan servis, contact center juga digunakan untuk membantu dealer menindaklanjuti calon pembeli kendaraan.

Calon pelanggan yang berasal dari aplikasi milik produsen otomotif dan aktivitas kampanye pemasaran terlebih dahulu dihubungi oleh agen melalui panggilan telepon.

Dalam proses tersebut, agen memastikan kesediaan calon pelanggan untuk dihubungi dealer.