JawaPos.com - VinFast menilai pasar kendaraan listrik (EV) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan.

Penjualan mobil listrik bahkan diklaim meningkat dua kali lipat pada 2026, dibandingkan periode Januari hingga Oktober tahun sebelumnya.

CEO VinFast Asia Tapan Ghosh mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan kepercayaan konsumen terhadap kendaraan listrik semakin meningkat.

Kondisi itu juga terjadi di tengah tantangan pasokan energi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara global.

"Penjualan kendaraan listrik di Indonesia saat ini sudah dua kali lipat dibandingkan Januari hingga Oktober tahun lalu," ujar pria asal India itu.

Dia menyebut penetrasi kendaraan listrik di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir berada di kisaran 20 persen.

Menurut Tapan, tren tersebut menjadi sinyal positif bagi perkembangan industri kendaraan listrik nasional. "Ini menunjukkan momentum kendaraan listrik semakin kuat dan konsumen mulai percaya terhadap adopsi kendaraan listrik," katanya.

Tapan juga menjelaskan pentingnya Indonesia bagi strategi bisnis global VinFast. Perusahaan asal Vietnam tersebut telah membangun fasilitas produksi di Indonesia dengan luas lahan mencapai 171 hektare di Subang, Jawa Barat.

Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi awal 50.000 unit kendaraan per tahun. Kapasitasnya masih berpeluang ditingkatkan hingga lebih dari 100.000 unit per tahun untuk kendaraan roda empat.

"Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi kami. Karena itu, kami membangun pabrik dengan kapasitas awal 50.000 kendaraan per tahun," jelasnya.

VinFast juga telah memperkenalkan sejumlah model kendaraan di Indonesia, di antaranya VF 3, VF 6, VF 7, serta kendaraan komersial seperti Herio Green dan Limo Green. Tak hanya itu, mereka juga turut mulai memasuki segmen kendaraan roda dua listrik.

Tapan mengatakan, Indonesia berpeluang menjadi basis ekspor VinFast pada masa mendatang.

Selain Indonesia, India dan Filipina juga masuk dalam daftar pasar penting perusahaan di kawasan Asia.

"Dari perspektif global, Indonesia dan India sangat penting bagi pertumbuhan volume kami. Ke depan, kami juga bisa mempertimbangkan peluang ekspor dari Indonesia," ungkap Tapan.

Di sisi lain, VinFast turut menyoroti tantangan pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia.

Salah satu persoalan yang muncul adalah antrean di stasiun pengisian daya gratis, terutama akibat penggunaan bersama antara kendaraan pribadi dan armada komersial seperti taksi listrik.

Tapan mengakui persoalan tersebut perlu mendapat perhatian. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pengaturan waktu pengisian daya berdasarkan kategori pengguna.

"Kami memahami adanya persaingan antara pelanggan pribadi dan kendaraan komersial untuk mendapatkan layanan pengisian daya gratis," ujarnya.

Menurut dia, pengaturan waktu pengisian bisa menjadi salah satu solusi agar pelanggan pribadi memiliki kesempatan mengisi daya tanpa harus bersaing dengan kendaraan komersial.