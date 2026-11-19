JawaPos.com – Deru mesin diesel, raungan knalpot, hingga aksi burnout menjadi daya tarik Diesel No Limit – Rev & Burnout Show 2026 di Denpasar, Bali.

Ajang yang didukung Motul Indonesia sebagai sponsor utama ini mempertemukan komunitas mobil diesel dari berbagai daerah untuk unjuk kreativitas lewat modifikasi dan adu atraksi kendaraan.

Acara yang digelar pada 10 Oktober 2026 di Desa Pedungan, Denpasar, tersebut sekaligus merayakan ulang tahun ke-4 komunitas @diesel_bali.id.

Kegiatan ini menjadi tempat berkumpulnya para pencinta mobil diesel dari berbagai wilayah di Bali hingga sejumlah daerah di Indonesia.

Beragam aktivitas otomotif turut meramaikan acara, mulai dari pameran modifikasi mobil diesel, kontes ruang mesin (engine bay), hingga aksi rev dan burnout. Pengunjung juga bisa menikmati hiburan musik yang melengkapi kegiatan komunitas.

Deretan mobil pengguna mesin diesel diacara Diesel No Limit – Rev & Burnout Show 2026. (Komunitas diesel Bali)

Keterlibatan Motul sebagai sponsor utama merupakan bagian dari upaya perusahaan mendukung perkembangan komunitas otomotif di Indonesia.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, dalam pernyataan resminya, Kamis (19/11/2026) mengatakan dukungan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap antusiasme para pencinta mobil diesel.

"Motul melihat komunitas otomotif sebagai bagian penting dari perkembangan dunia otomotif di Indonesia. Melalui dukungan terhadap Diesel No Limit – Rev & Burnout Show 2026, kami ingin lebih dekat dengan para pencinta mobil diesel sekaligus mendukung kegiatan yang mempertemukan komunitas, kreativitas, dan semangat otomotif dalam satu wadah," ujar Welmart.

Menurutnya, kegiatan komunitas juga menjadi kesempatan bagi Motul untuk memberikan edukasi kepada konsumen mengenai perawatan kendaraan.

Salah satunya terkait pentingnya memilih pelumas yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi mesin.

"Dukungan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman lebih dekat kepada para komunitas mengenai pentingnya memilih pelumas berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan dan spesifikasinya," pungkas Welmart.