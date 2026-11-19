JawaPos.com – Pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia mulai dilirik untuk segmen yang lebih luas, termasuk pikap dan kendaraan komersial.

Ford melihat peluang menghadirkan kendaraan hybrid maupun mobil listrik murni (EV) seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi energi dan pengurangan emisi.

Jenama Amerika ini juga tengah mempelajari peluang untuk masuk ke segmen kendaraan komersial elektrifikasi.

Langkah tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, regulasi, serta kemungkinan perakitan kendaraan di dalam negeri.

Regional Director RMA Indonesia Scott McCormack selaku distributor resmi Ford di Indonesia mengatakan, ke depan kendaraan pikap akan mulai diramaikan model hybrid dan listrik murni.

Tren tersebut sudah terlihat di sejumlah negara, meski pilihan produknya di Indonesia masih terbatas.

"Kami ingin bekerja sama dengan Ford untuk peluang tersebut. Namun, setiap peluang produk harus mempertimbangkan lingkungan regulasi, termasuk kebutuhan impor dan perakitan lokal," ujarnya kepada JawaPos.com (18/11/2026) dikantor RMA Ford kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Kendaraan Komersial Listrik Punya Peluang Besar

Selain pikap, segmen kendaraan komersial menjadi salah satu fokus yang sedang dipelajari.

Scott menilai penerimaan konsumen terhadap kendaraan listrik di Indonesia sudah mulai terbentuk, sehingga peluang pengembangannya semakin terbuka.

Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik untuk armada perusahaan memiliki sejumlah keuntungan, terutama dari sisi biaya operasional dan ketahanan pasokan energi.

"Perusahaan yang mengoperasikan banyak kendaraan perlu mempertimbangkan fluktuasi harga minyak serta ketersediaan bahan bakar diesel. Dengan menggunakan kendaraan listrik, pengelola armada memiliki peluang untuk mengendalikan kebutuhan energinya sendiri," ujar Scott.

Salah satu caranya dengan memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk menghasilkan listrik, kemudian digunakan untuk mengisi daya kendaraan operasional.

Skema tersebut dinilai berpotensi menekan biaya dalam jangka panjang. Meski begitu, tingkat efisiensinya masih bergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Dorongan Target Bebas Karbon

Faktor lain yang mendorong elektrifikasi kendaraan komersial adalah target pengurangan emisi perusahaan.

Sejumlah perusahaan besar dan multinasional telah menetapkan target menuju operasional bebas karbon pada 2030, 2040, hingga 2050. Sektor transportasi menjadi salah satu perhatian karena berkontribusi terhadap jejak karbon perusahaan.

Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mulai mengubah sistem transportasi dan mempertimbangkan penggunaan kendaraan rendah emisi.

Ford melihat segmen komersial sebagai salah satu peluang yang potensial. Perusahaan pun mengaku tengah aktif menjajaki sejumlah kemungkinan, baik melalui merek Ford maupun merek lainnya.

"Kami tidak ingin terburu-buru mengambil setiap peluang yang datang. Kami ingin menjadi bagian dari pasar ini dengan cara yang tepat bagi bisnis kami," jelasnya.

Ia juga memberikan gambaran bahwa dalam dua tahun ke depan, perusahaan berharap sudah semakin jauh dalam menyiapkan solusi kendaraan hybrid dan listrik murni.

Bahkan, peluang penyediaan sistem pembangkit listrik untuk mendukung operasional kendaraan juga masuk dalam kajian.