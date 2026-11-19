JawaPos.com - Lonjakan harga bahan bakar dan kekhawatiran terhadap wajib militer mendorong bisnis taksi listrik di Yangon, kota terbesar Myanmar. Sejumlah pengemudi mulai beralih menggunakan mobil listrik buatan Tiongkok karena biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan mobil berbahan bakar bensin.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (19/11), permintaan taksi juga meningkat karena banyak anak muda khawatir direkrut paksa saat berada di jalanan. Kondisi tersebut menjadi sumber tambahan pendapatan bagi para pengemudi.

Seorang sopir taksi berusia 43 tahun mengaku menjual mobil bensin dan sejumlah perhiasan emas, bahkan meminjam uang, untuk membeli mobil listrik.

Mobil listrik berukuran kompak yang digunakannya dibeli dengan harga 123 juta kyat atau sekitar Rp 1 Miliar. Ia rata-rata memperoleh pendapatan sekitar 200.000 kyat (Rp 1,7 juta) per hari, sementara biaya pengisian daya mencapai sekitar 20.000 kyat (Rp 174 ribu).

Menurutnya, biaya bensin belakangan meningkat hingga sekitar 70.000 kyat (Rp 610 ribu) per hari. Penghematan tersebut membuat keputusan beralih ke mobil listrik dinilai menguntungkan, meskipun membutuhkan modal awal yang besar.

Selama ini, bisnis taksi di Myanmar didominasi kendaraan berbahan bakar bensin dan gas alam buatan Jepang, termasuk Toyota. Meski dikenal tahan lama, banyak kendaraan tersebut sudah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki masalah pada pendingin udara.

Penumpang kini semakin memilih mobil listrik yang lebih baru dengan kabin bersih dan sejuk. Aplikasi pemesanan kendaraan juga mengenakan tarif lebih tinggi bagi pelanggan yang secara khusus meminta taksi listrik.

Di sisi lain, kekhawatiran terhadap perekrutan paksa membuat semakin banyak anak muda memilih menggunakan taksi daripada bepergian sendirian.

Menurut media independen Mizzima, sekitar 100 orang ditahan secara acak oleh kelompok yang memiliki keterkaitan dengan militer di jalanan Yangon selama September. Mereka kemudian direkrut untuk menjalani wajib militer.

Laporan mengenai perekrutan paksa semakin meluas seiring berlanjutnya operasi militer Myanmar terhadap kelompok perlawanan setelah kudeta 2021. Sejumlah anak muda mengaku terlalu takut untuk keluar sendirian pada malam hari.

Sopir taksi tersebut mengatakan, sejak Agustus, semakin banyak laki-laki yang mengatur perjalanan bersama teman-temannya sepulang kerja. Mereka berbagi taksi dan membagi biaya perjalanan untuk mengurangi risiko direkrut secara paksa.

Aplikasi pemesanan taksi dapat menghitung rute paling efisien setelah penumpang memasukkan alamat rumah masing-masing. Fitur ini memudahkan beberapa orang bepergian bersama dalam satu kendaraan.

"Pesanan membanjir setelah pukul 18.00," kata sopir tersebut. "Ini benar-benar menjadi persoalan yang mengkhawatirkan bagi anak muda."

Sementara itu, pemerintahan Myanmar yang didukung militer terus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Kebijakan tersebut diduga bertujuan menekan pengeluaran devisa untuk impor bahan bakar di tengah kenaikan harga energi global.

Menurut media lokal, jumlah importir kendaraan listrik di Myanmar mencapai 81 perusahaan pada 2024. Sejumlah pengusaha yang dekat dengan lingkaran pemimpin negara juga terlibat dalam bisnis impor kendaraan listrik dan memperkuat hubungan dengan produsen asal Tiongkok.

Meski permintaan meningkat, penggunaan mobil listrik masih menghadapi sejumlah kendala. Pemadaman listrik yang kerap terjadi di Yangon, terutama selama musim panas, membatasi kesempatan pengemudi untuk mengisi daya kendaraan.

Nilai jual kembali mobil listrik dibandingkan kendaraan buatan Jepang juga masih menjadi pertimbangan. Namun, kondisi tersebut belum menyurutkan minat pembeli.

Seorang tenaga penjualan di dealer taksi listrik mengatakan, pihaknya berhasil menjual 10 kendaraan hanya dalam September.