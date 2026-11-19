JawaPos.com – Belum lama ini PT Motul Indonesia Energy (MIE) menggelar kegiatan Moride dan Mini Motul Performance Solution (MPS) di Cilacap, Jawa Tengah.

Acara tersebut melibatkan 135 peserta yang terdiri dari komunitas sepeda motor, konsumen, dan bengkel rekanan Motul.

Kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan dengan komunitas sekaligus memberikan edukasi mengenai perawatan sepeda motor menggunakan produk Motul.

Selama acara, peserta tidak hanya berkesempatan berkumpul dan berkendara bersama, tetapi juga mendapatkan berbagai keuntungan.

Mulai dari merchandise, produk gratis melalui pendaftaran kategori Superfan, hingga kesempatan membawa pulang hadiah berupa jaket dan helm eksklusif Motul.

Ada Edukasi dan Demo Produk Motul

Selain kegiatan komunitas, Motul juga menghadirkan sesi Mini MPS yang diisi perwakilan manajemen Motul Indonesia.

Dalam sesi ini, peserta mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya perawatan kendaraan, termasuk penggunaan produk chemical Motul.

Penggantian pelumas pada motor matik. (Istimewa)

Edukasi tersebut dilengkapi demonstrasi produk secara langsung. Dengan begitu, peserta, khususnya pemilik bengkel, bisa mengetahui fungsi dan manfaat produk untuk menunjang perawatan sepeda motor.

Sesi ini mendapat perhatian dari peserta bengkel. Sejumlah peserta menunjukkan ketertarikan terhadap produk yang diperkenalkan dan langsung ditindaklanjuti oleh tim sales Motul di lokasi acara.

Menariknya, kegiatan Moride Cilacap juga diikuti peserta dari luar kota. Beberapa peserta bahkan menempuh perjalanan dari Yogyakarta menuju Cilacap menggunakan sepeda motor.

Perjalanan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk menguji produk Scooter Expert LE dan Engine Clean Moto dalam penggunaan berkendara.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, mengatakan kegiatan Moride dan Mini MPS menjadi salah satu cara perusahaan untuk membangun hubungan lebih dekat dengan komunitas, konsumen, dan bengkel rekanan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi komunitas, konsumen, dan bengkel rekanan untuk saling berinteraksi dengan Motul. Kami juga ingin memberikan pemahaman lebih jauh mengenai pentingnya perawatan kendaraan serta bagaimana produk Motul dapat mendukung kebutuhan tersebut," ujar Welmart.