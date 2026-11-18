JawaPos.com – GAIKINDO Auto Week (GAW) Jakarta 2026 tidak hanya menghadirkan deretan mobil terbaru, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba langsung performa kendaraan.

Area test drive disiapkan dengan lintasan lebih dari 4 kilometer, termasuk tantangan khusus untuk mobil listrik.

Pameran otomotif tersebut berlangsung pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Area test drive berada di sepanjang loading dock Hall 1 hingga Hall 8.

Pengunjung bisa menjajal berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil bermesin konvensional hingga kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Menariknya, tahun ini penyelenggara untuk pertama kalinya menghadirkan EV Water Obstacle.

Area tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman kepada pengunjung dalam melihat kemampuan kendaraan listrik saat melewati genangan air.

Fasilitas ini juga menjadi kesempatan bagi calon konsumen untuk mengenal lebih jauh teknologi, performa, dan keamanan kendaraan listrik dalam kondisi berkendara yang telah disiapkan.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty, mengatakan area test drive menjadi salah satu fasilitas penting bagi calon pembeli sebelum menentukan pilihan kendaraan.

“Tahun ini kami menambah rute lintasannya hingga lebih dari 4 kilometer dan menghadirkan EV Water Obstacle untuk pertama kalinya. Kami ingin masyarakat dapat merasakan langsung performa, kenyamanan, serta keunggulan teknologi kendaraan masa kini, dalam kondisi berkendara yang nyata namun tetap aman,” ujar Anton.

Jadwal dan Syarat Test Drive GAIKINDO Auto Week 2026

Area test drive dibuka setiap hari selama pameran berlangsung. Pada hari kerja, fasilitas ini beroperasi pukul 11.00–20.00 WIB. Sementara pada akhir pekan, pengunjung bisa mencoba kendaraan mulai pukul 10.00–20.00 WIB.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pengunjung sebelum mengikuti test drive. Peserta wajib melakukan registrasi dan mengisi data diri di konter yang tersedia.

Pengunjung yang ingin mengemudikan kendaraan juga harus memiliki dan membawa SIM A yang masih berlaku.

Selama berkendara, peserta wajib mematuhi rambu lalu lintas dan aturan keselamatan, termasuk menggunakan sabuk pengaman. Penyelenggara juga menetapkan batas kecepatan maksimal 40 km/jam di area test drive.

GAIKINDO Auto Week Hadir di 9 Kota

Selain pameran utama di ICE BSD City, Permata Bank GAIKINDO Auto Week 2026 juga digelar secara serentak di sembilan kota lainnya pada 25–29 November 2026.

Pameran tersebut hadir di pusat perbelanjaan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus memberikan kesempatan mencoba kendaraan dan menikmati berbagai penawaran akhir tahun.

Berikut sembilan lokasi penyelenggaraannya: