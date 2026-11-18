JawaPos.com – Teknologi mobil otonom atau autonomous driving di China semakin berkembang. Kali ini, Stelato V8 menjadi model pertama dari pabrikan China yang memulai pengujian sistem mengemudi otomatis Level 3 (L3) di jalan tol antarkota dengan kecepatan hingga 120 km/jam.

Pengujian tersebut diumumkan pada 17 November 2026 oleh Stelato, merek hasil kolaborasi Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC) dan Huawei.

Berbeda dengan teknologi bantuan berkendara Level 2, sistem otonom Level 3 memungkinkan kendaraan mengambil alih sebagian besar tugas mengemudi dalam kondisi tertentu.

Pengemudi tidak harus terus-menerus mengendalikan kendaraan, tetapi tetap wajib siap mengambil alih ketika sistem meminta intervensi.

Sebelum menjalani pengujian di jalan umum, Stelato V8 telah melewati serangkaian simulasi dan pengujian di lintasan tertutup.

Pengujian tersebut mencakup berbagai kondisi lalu lintas, seperti kendaraan berhenti di jalur, arus kendaraan lambat, hingga pengereman mendadak dari kendaraan di depan.

Dari sisi kemampuan, dilansir dari CNC sistem L3 pada Stelato V8 diklaim dapat beroperasi hingga kecepatan 120 km/jam. Teknologi ini juga mendukung perpindahan jalur secara otomatis dan pengurangan kecepatan ketika mendekati jalur keluar jalan tol.

Menariknya, sistem tersebut juga dirancang agar dapat bekerja dalam kondisi hujan dan salju dengan intensitas ringan hingga sedang, serta saat berkendara pada malam hari.

Andalkan 38 Sensor dan Empat LiDAR

Salah satu teknologi utama Stelato V8 adalah Huawei Qiankun ADS 5.0. Sistem bantuan berkendara canggih ini didukung total 38 sensor untuk membaca kondisi lingkungan di sekitar kendaraan.

Perangkat tersebut mencakup empat sensor LiDAR yang berfungsi membantu kendaraan mengenali objek, jarak, dan kondisi jalan secara lebih detail. Salah satu LiDAR yang dipasang di bagian atap memiliki kemampuan pemindaian hingga 896 garis.

Kombinasi berbagai sensor tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kemampuan kendaraan membaca lingkungan, mengenali potensi bahaya, serta menentukan respons saat melaju di jalan tol.

Selain teknologi sensor, pengembangan sistem L3 juga didukung delapan sistem redundansi utama.

Komponen tersebut meliputi sistem persepsi, komputasi, pengereman, kemudi, tenaga, komunikasi, penentuan posisi, dan interaksi.

Sistem redundansi diperlukan untuk menjaga fungsi kendaraan tetap dapat bekerja ketika salah satu komponen mengalami gangguan.

Stelato V8 Dibekali Pilihan EV dan EREV

Dari sisi produk, Stelato V8 merupakan MPV berukuran besar dengan konfigurasi tujuh penumpang. Mobil ini memiliki panjang 5.335 mm, lebar 2.005 mm, dan tinggi 1.825 mm.

Untuk pilihan penggerak, Stelato V8 tersedia dalam versi listrik murni atau battery electric vehicle (BEV) dan extended-range electric vehicle (EREV).

Versi BEV menggunakan motor listrik belakang dengan tenaga 227 kW atau setara 304 hp. Model ini dibekali baterai 120 kWh dengan jarak tempuh hingga 830 km berdasarkan pengujian CLTC.

Tersedia pula varian penggerak empat roda atau all-wheel drive (AWD) dengan dua motor listrik yang menghasilkan tenaga gabungan 387 kW atau sekitar 519 hp. Varian ini memiliki jarak tempuh hingga 775 km berdasarkan standar CLTC.

Sementara itu, versi EREV menggunakan mesin bensin 1,5 liter turbo yang berfungsi sebagai generator untuk memasok energi ke baterai.

Kapasitas baterainya tersedia dalam pilihan 56 kWh dan 75,4 kWh, dengan jarak tempuh listrik murni sekitar 330–430 km berdasarkan CLTC.

Kombinasi teknologi elektrifikasi dan sistem berkendara otonom menjadi salah satu daya tarik Stelato V8 di pasar otomotif China.

Pengujian L3 di jalan tol antarkota ini juga menjadi langkah lanjutan dalam pengembangan teknologi kendaraan pintar di negara tersebut.

China sebelumnya telah memberikan izin bersyarat untuk pengujian kendaraan otonom Level 3 kepada Changan dan BAIC di wilayah tertentu.