JawaPos.com – Transformasi digital di industri otomotif tidak hanya membutuhkan teknologi canggih, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu mengembangkan dan mengoperasikannya.

Melihat kebutuhan tersebut, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mulai memperkuat penyiapan talenta digital melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.

Upaya tersebut dilakukan melalui program Toyota Indonesia Digital Innovation Challenge (TDIC) 2026 yang digelar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada 17–18 November 2026.

Program ini melibatkan 290 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Jawa Timur, yakni ITS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Politeknik Negeri Malang.

Mengusung tema “Mendorong Transformasi Digital melalui Software Engineer Masa Depan”, TDIC 2026 bertujuan memperkenalkan kebutuhan teknologi digital di industri otomotif, khususnya penerapan software engineering dalam proses bisnis dan manufaktur.

Saat ini kemampuan pengembangan perangkat lunak semakin dibutuhkan seiring perubahan teknologi di sektor otomotif.

Bukan hanya dalam pengembangan kendaraan, teknologi digital juga berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi, mengintegrasikan alur kerja, serta memantau kegiatan operasional pabrik.

Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto mengatakan, pengembangan talenta digital merupakan bagian dari filosofi Toyota, yakni We Make People Before We Make Product.

"Filosofi kami menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi untuk membangun industri yang berkelanjutan dan memiliki daya saing," ujar Nandi dilansir dari Antara (18/11/2026).

Melalui TDIC, TMMIN ingin mempersiapkan generasi muda agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri otomotif nasional.

Perkuat Kompetensi Software Engineering

Dalam rangkaian TDIC 2026, TMMIN juga mengadakan Toyota Software Guest Lecture. Kegiatan ini menghadirkan praktisi industri untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai penerapan software engineering dalam dunia manufaktur otomotif.

Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan melihat langsung berbagai teknologi, proyek, dan inovasi melalui mini exhibition yang melibatkan TMMIN dan ITS.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam lingkungan industri.

Wakil Presiden Direktur TMMIN I Nyoman Winaya mengatakan, melalui kegiatan tersebut mahasiswa dapat mengenal kebutuhan industri sekaligus memahami penerapan kemampuan software engineering untuk menjawab berbagai tantangan.

Selain kegiatan edukasi, TMMIN dan ITS juga menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama ini menjadi landasan untuk pengembangan talenta, pertukaran pengetahuan, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama.

Jajaran manajemen TMMIN bersama pihak Fakultas Teknik ITS turut mengunjungi Lean Manufacturing Laboratory ITS untuk melihat fasilitas laboratorium dan kegiatan penelitian. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan menjajaki potensi kolaborasi di bidang teknologi digital.

Teknologi Digital Dukung Efisiensi Produksi

Penerapan teknologi digital juga telah menjadi bagian dari kegiatan manufaktur TMMIN. Perusahaan menyebut penggunaan teknologi Digital Transformation (DX) di fasilitas produksinya membantu meningkatkan efisiensi dan mempermudah pemantauan proses produksi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi industri otomotif perlu didukung kesiapan tenaga kerja dengan kemampuan teknologi yang memadai.

Sebagai informasi, TDIC pertama kali diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 10 Desember 2025. Saat itu, kegiatan tersebut melibatkan 303 peserta dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Barat.

Melalui program ini, TMMIN berupaya memperluas kerja sama dengan dunia pendidikan sekaligus mengenalkan kebutuhan kompetensi digital sejak mahasiswa masih berada di bangku kuliah.