JawaPos.com – Pemanfaatan kendaraan listrik mulai merambah sektor logistik di Indonesia. Salah satunya melalui pengoperasian JAC UrbanMover N90 EV yang digunakan untuk mendukung distribusi barang di wilayah Jabodetabek.

Truk listrik tersebut mulai dioperasikan PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (JBL) pada 13 November 2026.

Armada ini digunakan untuk mendukung pengiriman berbagai produk ke sejumlah gerai ritel, termasuk FamilyMart.

Dari sisi teknologi, JAC UrbanMover N90 EV dibekali baterai berkapasitas 106,95 kWh. Dalam kondisi baterai penuh, truk listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 250 kilometer.

Kapasitas baterai dan jarak tempuh tersebut menjadi salah satu modal untuk mendukung kebutuhan distribusi barang, khususnya operasional logistik di kawasan perkotaan.

CEO PT Jasa Berdikari Logistics Tbk James Budiarto Tjandrakesuma mengatakan, penggunaan JAC UrbanMover N90 EV merupakan bagian dari upaya perusahaan mengembangkan operasional logistik berbasis kendaraan listrik.

Menurut James, pengiriman perdana untuk FamilyMart menggunakan truk listrik tersebut menjadi langkah JBL dalam memperluas penerapan kendaraan elektrifikasi pada layanan distribusi.

“Transformasi menuju logistik yang lebih berkelanjutan perlu diiringi dengan keandalan layanan dan pemanfaatan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat memberikan dukungan distribusi yang optimal bagi FamilyMart, sekaligus berkontribusi dalam mendorong terciptanya ekosistem logistik yang lebih ramah lingkungan, khususnya di wilayah Jabodetabek,” ujar James di Jakarta, Rabu (18/11).

Pengoperasian JAC UrbanMover N90 EV di Jabodetabek bukan menjadi penerapan pertama bagi JBL. Pada Oktober 2026, perusahaan juga telah menggunakan truk listrik tersebut untuk mendukung pengiriman buah segar di Makassar.

Operasional tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Sewu Segar Nusantara (SSN).

Penggunaan truk listrik ini menjadi bagian dari pengembangan armada kendaraan elektrifikasi JBL.

Perusahaan juga mengandalkan pengelolaan armada, teknologi, serta layanan Dedicated & Integrated Logistic Support untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan pergudangan mitra bisnis.

Ke depan, JBL berencana memperluas penggunaan kendaraan listrik dalam kegiatan operasionalnya.