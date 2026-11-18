JawaPos.com - Pasar otomotif Indonesia semakin sesak dengan kehadiran merek-merek mobil baru. Di tengah persaingan yang kian ketat, Ford mengambil langkah berbeda.

Alih-alih mengejar semua segmen, pabrikan asal Amerika Serikat itu memilih fokus pada pasar khusus yang menjadi kekuatan utamanya.

Pabrikan asal Amerika Serikat (AS) itu lebih memilih fokus pada segmen kendaraan yang memiliki peluang kompetitif dan sesuai dengan karakter produknya.

Strategi tersebut dinilai lebih realistis di tengah perubahan peta persaingan otomotif nasional. Pasalnya, semakin banyak merek yang hadir membuat konsumen memiliki pilihan kendaraan yang lebih beragam. Terutama merek asal Tiongkok yang mulai banjir di pasar otomotif Indonesia.

Menurut Regional Director RMA Indonesia Scott McCormack menilai kondisi industri otomotif saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan ketika perusahaan pertama kali masuk ke Indonesia.

"Ini adalah bisnis yang berbeda sekarang. Industri ini juga sudah berbeda dibandingkan ketika Ford pertama kali hadir di Indonesia. Karena itu, kami harus bersaing dalam kondisi yang ada saat ini," ungkapnya kepada JawaPos.com saat di temui di salah satu dealer RMA dikawasan Sunter, Rabu (18/11/2026).

Jenama Ford, mencoba bersaing di seluruh segmen bukan strategi yang tepat. Perusahaan perlu menentukan pasar yang paling sesuai dengan kekuatan produknya, kemudian membangun persaingan secara lebih serius di segmen tersebut.

"Kami harus memilih segmen tempat kami bisa bersaing, kemudian masuk dan bersaing secara kuat di sana. Bagi kami, mencoba bersaing di semua segmen bukan strategi yang tepat," katanya.

Persaingan Makin Padat

Ketatnya persaingan otomotif juga terlihat dari semakin banyaknya merek baru yang meramaikan pameran kendaraan di Indonesia.

Ford menilai kondisi tersebut menunjukkan perubahan besar dalam industri otomotif nasional. Bahkan, sejumlah merek yang kini hadir di pameran otomotif belum dikenal di Indonesia lima tahun lalu.

Meski menjadi tantangan bagi produsen yang lebih dahulu hadir, Ford memandang persaingan sebagai sesuatu yang positif.

Sebab, semakin banyak merek yang bersaing akan mendorong setiap perusahaan meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada konsumen.

"Saya pikir persaingan itu bagus karena pada akhirnya konsumen mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Artinya, kita semua harus semakin baik dalam menjalankan bisnis ini," jelas Scott.

Bagi Ford, strategi memilih segmen pasar menjadi salah satu cara untuk mempertahankan daya saing di tengah perubahan industri otomotif Indonesia.